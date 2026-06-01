Chiều 1/6, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2026 là 23,75 điểm. Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm các bài đánh giá năng lực và điểm khuyến khích (nếu có). Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc xếp thí sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố.

Sau thời điểm ngày 3/6, nếu thí sinh thuộc diện trúng tuyển không đến nhập học theo quy định sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Thí sinh thi vào lớp 6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm 2026. Ảnh: Thái Ninh

Trường hợp số lượng thí sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu, trường sẽ xét tuyển đợt bổ sung đối với các thí sinh đã tham dự kỳ đánh giá năng lực.

Thí sinh có tổng điểm từ 23 điểm đến dưới 23,75 điểm được đăng ký xét tuyển đợt bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Học sinh trúng tuyển chính thức sẽ nhập học sáng ngày 2/6 và cả ngày 3/6.

Học sinh có nhu cầu phúc khảo bài đánh giá năng lực nộp đơn vào ngày 3/6. Kết quả phúc khảo và lịch nhập học đối với học sinh đỗ sau phúc khảo vào ngày 11/6.

Thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm đánh giá năng lực vào Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành TẠI ĐÂY.

Năm 2026, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Chỉ tiêu của trường năm nay là 320, tương tự năm ngoái. Với tổng số thí sinh tham dự hơn 6.335 em, tỷ lệ chọi vào trường khoảng 1/20. Đây được xem là kỳ thi lớp 6 cạnh tranh nhất ở Hà Nội.