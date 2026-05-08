TPHCM đã 4 năm bỏ “ranh giới phường” trong tuyển sinh

Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information System) được TPHCM khu vực 1 (TPHCM cũ) đưa vào tuyển sinh đầu cấp từ 4 năm trước. Ban đầu, quận 8, Tân Bình và TP Thủ Đức là 3 địa phương thí điểm.

Từ dữ liệu của ngành giáo dục kết hợp bản đồ GIS, ban tuyển sinh các địa phương sẽ phân bổ học sinh theo nguyên tắc học gần nhà nhất có thể, thay vì phân tuyến cứng theo nơi cư trú như trước đây.

Năm 2023, Sở GD-ĐT TPHCM cũng triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến bằng mã định danh học sinh thông qua cổng thông tin tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Ba năm qua, hệ thống GIS được mở rộng trên toàn TPHCM khu vực 1. Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế, các quận, huyện có thể sử dụng GIS như công cụ hỗ trợ cùng các phương án khác, với mục tiêu chung là đưa học sinh vào học tại ngôi trường gần nơi ở nhất.

Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số học sinh vào lớp 1 và lớp 6 của TPHCM mới năm nay khoảng hơn 381.000 em. Đây cũng là năm đầu tiên Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ áp dụng phương thức tuyển sinh này.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết ngành giáo dục đã phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu để rà soát và định hình lại bản đồ giáp ranh sau sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, các địa phương thống kê chi tiết số trường học, số học sinh từng khu vực nhằm phục vụ tuyển sinh đầu cấp.

Trên nền dữ liệu này, thành phố tiếp tục ứng dụng bản đồ số GIS để tính toán khoảng cách di chuyển hợp lý cho học sinh, giúp các em thuận lợi đến trường, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng nơi thừa chỗ, nơi quá tải.

Học sinh Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn. Ảnh: LH

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, thành phố dự kiến có khoảng 197.000 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trong đó 51.543 trẻ không có thường trú tại TPHCM. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học để vào lớp 6 là 184.430 em, trong đó 47.211 em không có thường trú tại thành phố.

Toàn bộ việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp sẽ thực hiện trực tuyến qua cổng tuyển sinh của thành phố. Dữ liệu tuyển sinh được khai thác từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, thông tin “nơi ở hiện tại” trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ quan trọng để xác định khu vực tuyển sinh.

Nếu dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương sẽ căn cứ vào hồ sơ và các minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết. Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập, công bằng trong tuyển sinh và 100% học sinh có nơi ở hiện tại tại TPHCM đều có chỗ học trong các trường công lập.

Không còn phân chia cứng theo địa giới phường, xã

TPHCM cũng quy định tuyển sinh theo 2 nhóm đối tượng. Trong đó, đối tượng ưu tiên 1 gồm trẻ cư trú trên địa bàn đúng độ tuổi vào lớp 1 hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú trên địa bàn để vào lớp 6. Nhóm này cũng bao gồm học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo các mô hình đào tạo đặc thù từng tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm trước.

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại, với thứ tự ưu tiên lần lượt gồm: Học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hay khu vực giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Công tác tuyển sinh lớp 6 đại trà thực hiện theo hình thức xét tuyển dựa trên đối tượng đăng ký. Khu vực tuyển sinh được tổ chức linh hoạt, không còn bó hẹp theo địa giới hành chính nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận theo kế hoạch chung của thành phố.

PV VietNamNet đặt câu hỏi với ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM: Nếu một học sinh thường trú ở phường A nhưng nhà chỉ cách một trường thuộc phường B khoảng 500m, trong khi cách trường thuộc phường A tới 4 km, thì học sinh sẽ được phân vào trường nào?

Ông Minh cho biết, việc bỏ ranh giới hành chính trong tuyển sinh nghĩa là không còn phân chia cứng theo địa giới phường, xã như trước. Do đó, trong trường hợp này, học sinh sẽ được phân vào trường thuộc phường B vì khoảng cách từ nhà đến trường chỉ khoảng 500m. Đây cũng là cách ứng dụng hệ thống GIS để xác định khoảng cách và phân bổ trường học phù hợp cho học sinh.

Tuy nhiên, theo ông Minh, phụ huynh vẫn có thể đăng ký nguyện vọng học ở trường khác, kể cả xa hơn, nếu có nhu cầu thuận tiện cho việc đưa đón, chẳng hạn phụ huynh làm việc gần khu vực trường đó.