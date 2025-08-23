Theo thông báo, điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2025 của nhà trường cho thấy, nhóm ngành Sư phạm đạt mức điểm đầu vào ngất ngưởng. Cụ thể, mức điểm chuẩn cao nhất là 28,38 điểm; thấp nhất là 16 điểm.

Dẫn đầu điểm chuẩn vào Trường Đại học Hồng Đức là ngành Sư phạm Ngữ văn với 28,38 điểm; tiếp đến là Sư phạm Địa lý 28,20 điểm và Sư phạm Lịch sử 28,13 điểm.

Toàn trường có 14/40 ngành có điểm chuẩn từ 22 trở lên; 6 ngành lấy 18 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động 16-17,5 điểm.

Trường Đại học Hồng Đức có điểm chuẩn vào ngành sư phạm cao ngang ngửa các trường top đầu. Ảnh: CTV

Theo ông Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, nguyên nhân điểm chuẩn ngành Sư phạm cao liên quan đến nhu cầu tuyển dụng giáo viên của tỉnh. Năm 2025, chỉ tiêu tuyển dụng theo hình thức “đặt hàng” chỉ có 318 chỉ tiêu cho 14 ngành. Trong đó, chỉ tiêu các ngành Sư phạm rất ít: Ngữ văn 20, Lịch sử 15, Địa lý 15… Trong khi đó, số lượng thí sinh đạt điểm trên 28 lại khá nhiều.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều thí sinh mong muốn trở thành giáo viên bởi xu hướng nhu cầu tuyển dụng giáo viên trong tương lai vẫn cao.

Ngoài ra, ngành Sư phạm cũng đang được Nhà nước quan tâm, nâng cao chế độ đãi ngộ. Sinh viên ra trường được hỗ trợ tìm việc làm, có thu nhập ổn định.

Cũng theo ông Thìn, một lý do quan trọng khác khiến điểm chuẩn ngành Sư phạm tại Trường Đại học Hồng Đức luôn ở mức cao là việc sinh viên trúng tuyển được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định 116/2020. Cụ thể, mỗi sinh viên được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng trong suốt 4 năm học.