Trường Đại học CMC gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học tới thí sinh từ 17h00 ngày 22/8/2025. Theo quy định, tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 30/8/2025. Nếu thí sinh nào không thực hiện quy trình này coi như thí sinh đó không trúng tuyển đại học.

Đồng thời, nhà trường cũng công bố xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 ngành và chương trình đào tạo (Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (IC-Design), Quản trị Kinh doanh, Digital Marketing, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, ...). Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 1-15/9/2025.

Trao tặng laptop cho tân sinh viên nhập học

Trường Đại học CMC công bố chương trình tặng laptop cho tân sinh viên nhập học năm 2025 dành cho các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 vào trường. Trong đợt nhập học diễn ra vào ngày 24 - 25/8/2025, mỗi tân sinh viên sẽ được trao tận tay một chiếc laptop và các phần quà giá trị khác.

Trường Đại học CMC ký hợp tác với ASUS Việt Nam để triển khai chương trình tặng laptop cho sinh viên năm 2025

Đại diện Trường Đại học CMC cho biết, laptop trao tặng cho sinh viên trong năm 2025 là dòng máy ASUS phiên bản đặc biệt, không sẵn có trên thị trường. Đây là sản phẩm được sản xuất riêng, tích hợp các tính năng AI miễn phí nhằm hỗ trợ tối ưu quá trình học tập của sinh viên.

Đặc biệt, nhà trường sẽ tặng miễn phí phần mềm diệt virus CMC AntiVirus, một sản phẩm của CMC Cyber Security được chứng nhận Quốc tế VB100 (1 trong 3 chứng chỉ uy tín nhất thế giới về chất lượng phát triển và tiêu diệt mã độc).

Chương trình này sẽ góp phần tích cực vào chiến lược chuyển đổi AI, thể hiện cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào quản trị vận hành, giảng dạy, học tập, nghiên cứu và trải nghiệm sinh viên.

Bên cạnh đó, trường cũng trao tặng quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng với các mức hỗ trợ từ 30%, 50%, 70% đến 100% học phí cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Cơ hội việc làm rộng mở

Nằm trong hệ sinh thái Viện - Trường - Doanh nghiệp, Trường Đại học CMC được biết đến là một môi trường "đào tạo những gì doanh nghiệp cần". Tại đây, các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành mới trên thị trường nhờ vào hệ thống giáo trình được liên tục cập nhật.

Trường hỗ trợ cơ hội thực tập tại các tập đoàn lớn và đối tác như Tập đoàn CMC, Samsung ... Toàn bộ sinh viên sẽ có 1 học kỳ thực tập kéo dài 4 tháng, làm việc như một nhân viên chính thức nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Trong năm 2025, trường cũng khẳng định cam kết 100% việc làm cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi với GPA từ 3,2 trở lên.

Nhiều sinh viên đã nhận lời mời làm việc từ doanh nghiệp ngay trong kỳ thực tập với mức lương hấp dẫn

Bên cạnh đó, sinh viên trường còn có cơ hội tham gia trao đổi học tập, giao lưu quốc tế tại nhiều trường đại học danh tiếng ở nhiều quốc gia thông qua chương trình CMC Global Exchange, giúp tiếp cận môi trường học thuật hiện đại, cơ hội trải nghiệm văn hóa đa dạng và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế cho tương lai.

Lệ Thanh