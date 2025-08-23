Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Năm nay, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là Sư phạm Lịch sử với 29,06 điểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành học khác có điểm chuẩn trên 28 điểm như: Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh); Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay có 2 ngành sư phạm điểm chuẩn chạm mốc 30 là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Hai ngành sư phạm còn lại là Sư phạm tiếng Nhật và Sư phạm tiếng Hàn Quốc cũng ở mức cao lần lượt là 28,1 và 27,81.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

Hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế năm nay cũng lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30.

Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn tiếng Anh tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn tối thiểu 8,5. Với ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, điểm môn Ngoại ngữ phải đạt 10.

Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm 2025, Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 25,37 đến 29,84 điểm tuỳ thuộc vào từng ngành. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn cao nhất lên tới 29,84 điểm. Nhiều ngành học của trường năm nay có mức điểm chuẩn trên 28 điểm như: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Tiểu học.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay cao nhất ở ngành Sư phạm Ngữ văn với 28,52 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử (28,31) và Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,03) cũng nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao.

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Những ngành sư phạm có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm nay ở mức trên 27 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử với điểm chuẩn 27,38. Hai ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Toán học lần lượt xếp sau với các mức điểm chuẩn 27,35 và 27,34.

Điểm chuẩn sư phạm tăng mạnh phần nào đến từ việc thời gian qua, Nhà nước đã và đang có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối với ngành đào tạo sư phạm và đội ngũ giáo viên. Nghị định 116 (quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm), Luật Nhà giáo được thông qua và ban hành mới đây, cùng dự kiến cách tính lương mới với những chế độ, hỗ trợ tốt với giáo viên mới ra trường góp phần đẩy điểm chuẩn đầu vào lên cao.