Đáng chú ý, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa vượt qua Sư phạm Tiếng Anh để trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường, với 26,83 điểm.

Trong nhiều năm, Sư phạm Tiếng Anh thường đứng đầu về điểm chuẩn tại HCMUTE. Tuy nhiên, năm nay ngành này không còn giữ vị trí dẫn đầu.

Bên cạnh đó, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật thiết kế vi mạch cũng có điểm chuẩn trên 26 điểm.

Toàn trường có 43/61 ngành, chương trình đào tạo lấy điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên. Với mức này, thí sinh cần đạt trung bình ít nhất 7,5 điểm mỗi môn nếu tính theo ba môn trong thang điểm 30.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm, thuộc các ngành/chương trình Kinh doanh quốc tế; Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh); Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Môi trường và phát triển bền vững (chương trình chuẩn).

Cụ thể như sau: