Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) như sau:

Với thí sinh có đầy đủ các thành phần điểm học lực năm 2026, điểm Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM chiếm 55%, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 35% và điểm học bạ chiếm 10%.

Theo phương thức xét tuyển tổng hợp, điểm chuẩn năm 2026 của UEL dao động từ 65,01 đến 90,01 điểm.

Dẫn đầu là Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế với 90,01 điểm. Toàn trường có 6 ngành/chuyên ngành đạt từ 85 điểm trở lên; 19/38 ngành/chuyên ngành có điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên.

Chỉ 5 chuyên ngành có điểm chuẩn trong khoảng 65-70 điểm, chiếm khoảng 13% tổng số ngành/chuyên ngành tuyển sinh.

Xét theo lĩnh vực, nhóm Kinh doanh và Quản lý có điểm chuẩn bình quân cao nhất, đạt 79,91 điểm. Nhóm Kinh tế đạt 77,76 điểm, trong khi nhóm Luật đạt 73,53 điểm.

Phổ điểm xét tuyển của thí sinh trúng tuyển UEL năm nay có mức trung bình 83,41/100 điểm.

Một điểm đáng chú ý là hai thí sinh dẫn đầu ở hai kênh điểm quan trọng đều đến từ THPT Dĩ An, TPHCM.

Thí sinh Nguyễn Trần Thanh Thy trúng tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý với 28,5 điểm tổ hợp A00, là mức điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất trong nhóm thí sinh trúng tuyển UEL, chưa tính điểm ưu tiên.

Trong khi đó, Hoàng Vũ Thảo Nguyên trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế với 1.081/1.200 điểm Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, cao nhất trong nhóm tân sinh viên của trường ở phương thức này.