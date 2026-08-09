Điểm chuẩn năm 2026 của tất cả các trường đại học trên cả nước Thí sinh có thể tra cứu nhanh điểm chuẩn đại học năm 2026 của các trường trên cả nước tại VietNamNet. Điểm chuẩn được cập nhật liên tục ngay khi các trường công bố.

Hội đồng tuyển sinh UEH công bố, điểm chuẩn trúng tuyển của các chương trình đào tạo tại TPHCM dao động từ 70 đến 97 điểm; tại UEH Mekong - Vĩnh Long dao động từ 60 đến 67 điểm, theo thang điểm 100.

Điểm trúng tuyển năm 2026 được xác định theo thang điểm 100. UEH thực hiện quy đổi điểm của các kỳ thi về cùng thang điểm, bảo đảm nguyên tắc tương đương giữa các kỳ thi theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD-ĐT.

Đây là năm đầu tiên UEH triển khai Phương thức xét tuyển tích hợp trên thang điểm 100, đồng thời tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình Tiếng Anh toàn phần và Song bằng quốc tế, mở rộng cơ hội để người học tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế.

1. Điểm chuẩn cơ sở chính ở TPHCM