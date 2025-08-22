Một số trường đại học ở phía Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2025 từ các phương thức xét tuyển như: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm học bạ; Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM; Xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Xét tuyển kỳ thi đầu vào trên máy tính V-SAT; Xét tuyển theo cách thức riêng.

Sau đây là điểm chuẩn các trường đại học ở phía Nam năm 2025:

(Tiếp tục cập nhật)