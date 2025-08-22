Một số trường đại học ở phía Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2025 từ các phương thức xét tuyển như: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm học bạ; Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM; Xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Xét tuyển kỳ thi đầu vào trên máy tính V-SAT; Xét tuyển theo cách thức riêng.

Sau đây là điểm chuẩn các trường đại học ở phía Nam năm 2025: 

TRƯỜNG XEM ĐIỂM CHUẨN
Trường ĐH Bách khoa TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Luật TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Kinh tế - Luật Xem tại đây
Trường ĐH Văn Lang Xem tại đây
Trường ĐH Văn Hiến Xem tại đây
Trường ĐH Văn Hóa TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Khoa học Sức khỏe Xem tại đây
Trường ĐH Y Dược TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Xem tại đây
Trường ĐH Sài Gòn Xem tại đây
Trường ĐH Sư phạm TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Công thương TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Nông lâm TPHCM Xem tại đây
ĐH Kinh tế TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Công nghệ TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Hoa Sen Xem tại đây
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
Trường ĐH Hùng Vương TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Gia Định Xem tại đây
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Xem tại đây
Học viện Hàng không Việt Nam Xem tại đây
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ Xem tại đây
Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Nha Trang Xem tại đây
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Tôn Đức Thắng Xem tại đây
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Xem tại đây
Trường ĐH Mở TPHCM Xem tại đây
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn Xem tại đây
Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Thông tin Xem tại đây
ĐH Cần Thơ Xem tại đây
Trường ĐH An ninh Nhân dân Xem tại đây

(Tiếp tục cập nhật)