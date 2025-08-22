Link tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh của các trường đại học năm 2025 giúp thí sinh kiểm tra kết quả nhanh chóng, dễ dàng. Điểm chuẩn của các trường được VietNamNet cập nhật sớm nhất.
Một số trường đại học ở phía Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2025 từ các phương thức xét tuyển như: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm học bạ; Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM; Xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Xét tuyển kỳ thi đầu vào trên máy tính V-SAT; Xét tuyển theo cách thức riêng.
Sau đây là điểm chuẩn các trường đại học ở phía Nam năm 2025:
|TRƯỜNG
|XEM ĐIỂM CHUẨN
|Trường ĐH Bách khoa TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Luật TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Kinh tế - Luật
|Xem tại đây
|Trường ĐH Văn Lang
|Xem tại đây
|Trường ĐH Văn Hiến
|Xem tại đây
|Trường ĐH Văn Hóa TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Khoa học Sức khỏe
|Xem tại đây
|Trường ĐH Y Dược TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|Xem tại đây
|Trường ĐH Sài Gòn
|Xem tại đây
|Trường ĐH Sư phạm TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Công thương TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Nông lâm TPHCM
|Xem tại đây
|ĐH Kinh tế TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Công nghệ TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Hoa Sen
|Xem tại đây
|Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
|Trường ĐH Hùng Vương TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Gia Định
|Xem tại đây
|Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
|Xem tại đây
|Học viện Hàng không Việt Nam
|Xem tại đây
|Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
|Xem tại đây
|Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Nha Trang
|Xem tại đây
|Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Tôn Đức Thắng
|Xem tại đây
|Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
|Xem tại đây
|Trường ĐH Mở TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM
|Trường ĐH Đại học Kinh tế TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
|Xem tại đây
|Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Thông tin
|Xem tại đây
|ĐH Cần Thơ
|Xem tại đây
|Trường ĐH An ninh Nhân dân
|Xem tại đây
(Tiếp tục cập nhật)