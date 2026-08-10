Điểm chuẩn được xác định theo các phương thức gồm xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết hợp học bạ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ; xét kết quả học tập THPT và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành dao động từ 19 đến 24,85 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 24,85 điểm. Xếp tiếp theo là Thú y 24,60 điểm; Công nghệ kỹ thuật hóa học 24,30 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,15 điểm và Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 24 điểm.

Một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn từ 23,5 điểm trở lên như Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí...

Kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, thú y và đào tạo giáo viên tiếp tục thu hút thí sinh.

Nhà trường lưu ý, mức điểm công bố áp dụng đối với thí sinh không thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên. Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Thí sinh trúng tuyển cần theo dõi các thông báo của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM để thực hiện xác nhận nhập học và hoàn tất thủ tục nhập học trong thời gian quy định.

Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TPHCM năm 2026 như sau: