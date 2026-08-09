Ngành Quản lý hoạt động bay chương trình Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất, đạt 27,5 điểm. Các ngành đào tạo kỹ thuật đặc thù hàng không như Quản lý hoạt động bay, Hệ thống kỹ thuật quản lý bay, Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay... có điểm chuẩn từ 24 đến 27,5 điểm, tăng khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm 2025.

Đáng chú ý, một số ngành STEM ghi nhận mức tăng điểm chuẩn mạnh, khoảng 4-6 điểm, gồm Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Quản lý và khai thác cảng hàng không; Điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT); Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (AI); Điện tự động cảng hàng không.

Trong khi đó, nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất cùng ở mức 18 điểm, gồm: Marketing, Công nghệ tài chính, Kinh tế số, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Hàn và Quản trị ẩm thực. Riêng Marketing giảm mạnh 6,5 điểm, từ 24,5 điểm năm 2025 xuống 18 điểm năm nay.