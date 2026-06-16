Ngày 16/6, Sở GD-ĐT Thái Nguyên công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và Trường THPT Chuyên Bắc Kạn năm học 2026-2027.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên có 1.808 thí sinh đăng ký dự thi. Căn cứ kết quả thi và phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, có 490 học sinh trúng tuyển vào 13 lớp chuyên của nhà trường.

Năm học 2026-2027, chuyên Tiếng Anh tuyển nhiều học sinh nhất với 70 em; các lớp chuyên còn lại mỗi lớp tuyển 35 học sinh. Điểm chuẩn các lớp chuyên dao động từ 49,50 đến 59,90 điểm.

Trong đó, chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 59,90 điểm, tiếp đến là chuyên Hóa học 59,75 điểm, chuyên Sinh học 55,00 điểm, chuyên Toán 54,75 điểm, chuyên Tiếng Trung Quốc 53,60 điểm, chuyên Vật lý 52,50 điểm và chuyên Ngữ văn 52,00 điểm. Các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn từ 49,50 đến 51,19 điểm.

Để được xét trúng tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, đạt từ 4,0 điểm trở lên ở từng môn thi và đạt mức điểm xét tuyển theo quy định.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển sinh 13 lớp chuyên.

Điểm xét tuyển được tính theo hệ số khác nhau tùy từng nhóm môn chuyên. Đối với các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, điểm môn Toán và Tiếng Anh tính hệ số 1, môn Ngữ văn hệ số 2 và môn chuyên hệ số 3. Với các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, điểm Ngữ văn và tiếng Anh tính hệ số 1, môn Toán hệ số 2 và môn chuyên hệ số 3. Riêng các lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc, điểm Toán và Ngữ văn tính hệ số 1, môn Tiếng Anh hệ số 2 và môn chuyên hệ số 3.

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng sẽ được xét theo các tiêu chí phụ gồm điểm môn chuyên, điểm trung bình môn chuyên lớp 9 và điểm trung bình các môn học cả năm lớp 9.

Tại Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, năm nay có 521 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 176 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 33,78%. Các học sinh trúng tuyển được phân vào 8 lớp chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Môn chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 49,70 điểm. Các mức điểm chuẩn tiếp theo lần lượt là chuyên Toán 44,75 điểm, chuyên Vật lý 44,25 điểm, chuyên Sinh học 43,89 điểm, chuyên Ngữ văn 42,25 điểm, chuyên Địa lý 39,50 điểm, chuyên Hóa học 38,50 điểm và chuyên Lịch sử 38,00 điểm.