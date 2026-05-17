Sáng 17/5, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) tổ chức đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 năm 2026. Chỉ tiêu của trường năm nay là 320, tương tự năm ngoái. Với tổng số thí sinh tham dự hơn 6.335 em, tỷ lệ chọi vào trường khoảng 1/20. Đây được xem là kỳ thi lớp 6 cạnh tranh nhất ở Hà Nội.

Học sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Ngay từ 6h30 sáng, khu vực quanh điểm trường đã đông kín phụ huynh đưa con đi thi. Anh Lê Như Quang Thịnh (Linh Đàm) cho biết gia đình chủ động đến sớm để tránh tắc đường và giúp con giữ tâm lý ổn định trước giờ làm bài.

Dù đã tìm hiểu trước về số lượng học sinh đăng ký dự thi, anh vẫn không khỏi choáng ngợp về sự đông đảo của thí sinh tham gia.

“Tôi biết đây là một kỳ thi cạnh tranh, vì vậy trước khi con vào phòng thi, tôi luôn động viên con cố gắng hết mình để hoàn thành tốt”, anh Thịnh chia sẻ.

Ngoài Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, gia đình anh cũng đăng ký thêm cho con dự thi vào Trường THCS Ngoại ngữ cùng một số trường THCS tại khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy để tăng cơ hội.

Phụ huynh đưa con tới điểm thi.

Cũng có mặt tại điểm thi từ sớm, chị Phan Thị Hoa (phường Nghĩa Đô) cho biết năm nào tỷ lệ chọi của trường cũng rất cao nên bản thân chị không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, chị quan niệm việc học là một hành trình dài và kết quả của một kỳ thi không quyết định tất cả.

“Dù kết quả thế nào thì gia đình vẫn luôn đồng hành cùng con”, chị Hoa nói.

Theo chị, điều quan trọng hơn cả là giúp con hình thành được ý thức tự học, tính kỷ luật và nề nếp học tập nghiêm túc ngay từ cấp THCS. Gia đình chị cũng chuẩn bị thêm một số phương án trường học khác tùy thuộc vào kết quả thi của con.

Tỷ lệ chọi cao khiến phụ huynh đứng ngồi không yên.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thanh Huyền (Kim Liên) cho biết gia đình cố gắng không tạo áp lực cho con trước kỳ thi. “Bản thân các con đã có quyết tâm thi vào ngôi trường này, vì vậy phụ huynh luôn đứng ngoài hỗ trợ hết mình về tinh thần để các con có tâm thế thoải mái nhất khi đi thi”, chị chia sẻ.

Trước giờ vào phòng thi, điều chị mong nhất là con tự tin, cẩn thận, tuân thủ đúng quy chế và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Học sinh trước khi vào phòng thi.

TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, cho hay với số lượng thí sinh dự thi đánh giá năng lực như vậy, nhà trường đã tổ chức 180 phòng thi tại 5 địa điểm.

Học sinh phải làm bài ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trừ môn Tiếng Anh có thời gian làm bài 30 phút, hai môn còn lại đều trong 45 phút. Nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ông Cường cho hay nhà trường sẽ cộng 0,5-1,5 điểm khuyến khích cho học sinh có chứng chỉ TOEFL Primary từ 228/230 trở lên hoặc đạt giải cấp Quốc gia trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO).

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành sẽ công bố điểm chuẩn lớp 6 vào ngày 1/6. Thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học ngày 2-3/6.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là 24/30, tức học sinh phải đạt trung bình 8 điểm/môn, không tính điểm ưu tiên mới trúng tuyển.