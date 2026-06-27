Tham dự lễ khởi công có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk và bà con nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà tránh lũ. Ảnh: Hải Dương

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố thuộc 27 xã, phường thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành trước 15/9, bàn giao trước mùa mưa bão năm 2026, mỗi nhà có sức chứa khoảng 200 người.

Đông đảo người dân tham dự lễ khởi công. Ảnh: Hải Dương

Điểm đặc biệt của dự án là được thiết kế và đầu tư theo hướng đa mục tiêu. Trong điều kiện thời tiết bình thường, đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng. Khi xảy ra thiên tai, bão lũ, công trình ngay lập tức trở thành điểm sơ tán, trú tránh an toàn cho người dân...

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Võ Ngọc Quân (55 tuổi, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết, trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, cả thôn bị ngập sâu trong nước, thiệt hại lớn về người và tài sản. Năm nay mùa mưa sắp tới gần khiến tâm lý bà con trong thôn rất lo lắng.

"May mắn được Đảng và Nhà nước xây dựng nhà tránh lũ nên bà con rất yên tâm, xúc động và cảm ơn lãnh đạo các cấp, các ngành đã luôn quan tâm giúp đỡ", ông Quân chia sẻ.

Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh đánh giá, việc xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết, bảo vệ tính mạng cho nhân dân mà còn góp phần hoàn thiện, kiên cố hóa hạ tầng phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở.

Trong trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 11/2025, xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản của tỉnh Đắk Lắk.