Cuối năm 2025, bão, lũ liên tiếp đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về nhà ở.

Với tinh thần "không để người dân nào không có nhà đón Tết", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" – thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

Tại Đắk Lắk, ngày 1/12/2025, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung”, huy động tổng lực, triển khai xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho người dân trong tỉnh.

Theo thống kê, tính đến 15/1/2026, tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 100% số nhà bị hư hỏng nặng (892/892 nhà); 590/606 căn nhà xây dựng mới đã hoàn thành và bàn giao cho người dân trước ngày 15/1. Số còn lại thuộc diện sạt lở, xây dựng trong các khu tái định cư cũng cơ bản đã hoàn thành.

Với thiết kế có gác cao vượt mức đỉnh lũ lịch sử, những ngôi nhà của "Chiến dịch Quang Trung" được ví như những "pháo đài" kiên cố, bảo vệ người dân trước thiên tai khó lường.

Những "pháo đài" chống lũ kiên cố mọc lên ở Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương

Cận Tết Bính Ngọ, phóng viên VietNamNet có dịp trở lại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk - nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong mưa lũ lịch sử.

Những ngày này, đường vào xã Hòa Thịnh rực rỡ màu cờ đỏ, trên những cánh đồng lúa phủ khắp một màu xanh.

Dẫn chúng tôi tham quan căn nhà chống lũ kiên cố vừa được xây tặng, bà Nguyễn Thị Chúng (60 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh) xúc động cho biết, trận lũ vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình.

Lúc đó bà không hình dung được tương lai sẽ ở đâu và sinh sống thế nào khi tuổi già, sức yếu.

"Sau trận lũ, tài sản, nhà cửa của gia đình tôi và nhiều bà con trong thôn bị cuốn trôi. Nếu không được Nhà nước xây nhà cho thì chúng tôi không biết phải ở đâu. Từ nay chúng tôi không còn lo sợ mỗi khi lũ đến", bà Chúng xúc động chia sẻ.

Tương tự, bà Trương Thị Phương (51 tuổi, trú thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa) cũng chia sẻ, cơn lũ đã quét sạch nhà cửa, tài sản của gia đình. Bà và bố mẹ phải sống chen chúc nhau trong một nhà kho cũ nát phía sau góc vườn. Lúc đó mọi người đều hoảng loạn và không biết phải làm thế nào để có mái nhà che nắng, che mưa.

"Gia đình tôi rất may mắn được hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới hoàn chỉnh nên không còn lo lũ lụt. Căn nhà rất kiên cố, vững vàng, có gác cao, rộng và đủ sức chứa nhiều người. Nếu có lũ lớn như vừa qua thì cả gia đình sẽ lên trên đó tránh lũ, rất an toàn", bà Phương nói.

Bà Trương Thị Phương vui mừng vì có nhà mới và được tặng thêm nhiều vật dụng. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc xây dựng nhà chống lũ cho bà con thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào tại các vùng tâm lũ. Đây không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người dân vững vàng trước những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết.

Hình ảnh ghi nhận tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026:

Những căn nhà kiên cố ở xã Hòa Thịnh giúp bà con an tâm khi lũ về. Ảnh: Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Chúng, trú thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh vui mừng vì có căn nhà kiên cố để chống lũ. Ảnh: Hải Dương

Những căn nhà có gác cao hơn nhiều so với đỉnh lũ lịch sử. Ảnh: Hải Dương

Căn nhà chống lũ kiên cố của gia đình chị Trương Thị Phương ở thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Văn Khánh (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) trong ngôi nhà khang trang vừa được xây tặng. Ảnh: Hải Dương

Một màu xanh phủ khắp trên những cánh đồng ở Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương