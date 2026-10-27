Bốn gương mặt xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 diễn ra ngày 1/11 tới đây đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 1/11 để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế.

Thí sinh vào chung kết sau màn “lội ngược dòng” nghẹt thở

Giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm, Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm. Đây cũng là lần thứ hai Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 15 năm chờ đợi.

Trước Gia Bảo, tính cả trước và sau sáp nhập, Khánh Hòa đã có 3 cầu truyền hình trận chung kết Olympia và thành tích cao nhất đến nay là vị trí Á quân (Nguyễn Hải Đăng năm 2019, Đoàn Thanh Tùng năm 2025).

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) chiến thắng quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm.

Như vậy, nếu Gia Bảo chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 2, tỉnh Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Gia Bảo cho hay, em đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị lượng kiến thức cho Olympia. Nam sinh cho rằng thế mạnh của mình là phần kiến thức về toán và các câu hỏi liên quan đến toán tư duy, suy luận logic.

Nam sinh từng là thủ khoa đầu vào khối chuyên Hóa, giành giải Nhất học sinh giỏi môn Hóa học cấp tỉnh ở bậc THCS và là quán quân Olympia cấp trường.

Thí sinh đứng trước cơ hội lịch sử

Lý Thái Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau khi chiến thắng cuộc thi quý 2 với 200 điểm.

Thái Dương là học sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Như vậy, nếu Thái Dương giành chiến thắng ở trận chung kết, tỉnh Phú Thọ sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) chiến thắng cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 200 điểm.

Dương cho rằng thế mạnh của em liên quan đến những câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là kiến thức về Hóa học.

Nam sinh đánh giá điểm mạnh của mình là tâm lý thi đấu ổn định, khả năng tính toán và phản xạ tốt.

Thái Dương là học sinh xuất sắc 5 năm liền, từng đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 và giải Ba học sinh giỏi môn Hóa học cấp trường năm lớp 10.

Thí sinh có kết quả thi quý cao nhất

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) ghi tên mình vào trận chung kết năm, sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 225 điểm. Quang Minh là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm. Quang Minh là học sinh mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Nếu Quang Minh giành chiến thắng ở trận chung kết, tỉnh Hưng Yên sẽ lần thứ hai có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) chiến thắng cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia với 225 điểm.

Để chuẩn bị cho sân chơi đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực, Minh dành nhiều thời gian đọc sách báo, cập nhật thời sự, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, chính trị trong và ngoài nước.

Ngoài thế mạnh về hóa học và sinh học, ưu thế của học sinh chuyên Sinh, Minh khá tự tin với những kiến thức về lịch sử.

Tự nhận xét mình là người “bình tĩnh, tự tin, quyết đoán”, Minh cho rằng đây là những yếu tố đưa em vào trận chung kết năm, ngoài nền tảng kiến thức.

Nam sinh cũng từng là quán quân Olympia cấp trường.

Thí sinh có cơ hội giúp ngôi trường 2 năm liền có quán quân Olympia

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với 220 điểm. Thành tích của Anh Đức giúp Hà Nội 2 năm liên tiếp có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đến nay có 7 học sinh lọt vào tới trận chung kết.

Nếu Anh Đức giành chiến thắng ở trận chung kết, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nói riêng và Hà Nội nói chung sẽ 2 năm liền có quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Cùng đó, Hà Nội sẽ có 3 quán quân Olympia qua các năm (hiện có 2 quán quân Phan Minh Đức năm thứ 10 và Trần Bùi Bảo Khánh năm thứ 25).

Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) chiến thắng cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 với tổng điểm 220.

Anh Đức cho rằng thế mạnh của mình là kiến thức về khoa học xã hội, đặc biệt là lịch sử. Nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố. Đức quyết tâm củng cố kiến thức, cập nhật thông tin thời sự, song song với việc rèn luyện kỹ năng bấm chuột nhanh.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 1/11 trên VTV3. Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.