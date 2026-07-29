Nguyễn Huy Quang Minh (lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vừa giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 với 225 điểm. Qua đó, em không chỉ giành vòng nguyệt quế mà còn đưa cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên về Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Chia sẻ với VietNamNet, Quang Minh cho biết, trong trận thi quý, thời điểm khó khăn nhất với em là khi bị đối thủ vượt lên sau phần thi Vượt chướng ngại vật. “Lúc đó, em có đôi chút áp lực nhưng vẫn trấn an mình cần giữ bình tĩnh và cố gắng chơi tốt ở 2 phần thi cuối”, Minh nói.

Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh lớp 11 Sinh của Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) chiến thắng cuộc thi quý 3, vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: NVCC.

Từ cậu học trò mê Olympia đến tấm vé chung kết năm

Quang Minh cho biết em bắt đầu theo dõi Đường lên đỉnh Olympia từ năm lớp 2 và dần yêu thích chương trình. Từ tiểu học, em từng tham gia Trạng Nguyên và đến lớp 10 tiếp tục thử sức ở cuộc thi mô phỏng Olympia cấp trường.

Để chuẩn bị cho sân chơi đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực, Minh dành nhiều thời gian đọc sách báo, cập nhật thời sự, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, chính trị trong và ngoài nước. Em cũng học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tham gia các trang web mô phỏng Olympia và thi đấu trực tuyến để rèn luyện.

Ngoài thế mạnh về hóa học và sinh học, ưu thế của học sinh chuyên Sinh, Minh khá tự tin với những kiến thức về lịch sử.

Nam sinh thích nhất phần thi Tăng tốc ở Đường lên đỉnh Olympia, bởi cho rằng đây là phần thi có thể tạo nên sự bứt phá và tạo lợi thế trước khi Về đích.

Thực tế, ở các cuộc thi tuần, tháng và quý, Minh đã tận dụng tốt và giành nhiều điểm số ở phần thi này (thi tuần giành 130/160 điểm; thi tháng giành 150/160, thi quý được 90/160 điểm).

Nam sinh cho rằng điểm mạnh của mình là sự bình tĩnh, tự tin, tận dụng tốt cơ hội ở các phần thi, đặc biệt là phần Tăng tốc.

Tự nhận xét mình là người “bình tĩnh, tự tin, quyết đoán”, Minh cho rằng đây là những yếu tố đưa em vào trận chung kết năm, ngoài nền tảng kiến thức.

Nói về cách học, Minh cho hay em cố gắng tập trung học trên lớp, không thích đi học thêm quá nhiều. “Em nghĩ vai trò tự học rất quan trọng. Trong quá trình tự học, nếu có gì không hiểu, em thường sử dụng AI để hỗ trợ, tham khảo thông tin”, Minh nói.

Ngoài lúc học, Minh thường chạy bộ để giải tỏa căng thẳng và rèn luyện sức khỏe.

Từ trái sang, Nguyễn Huy Quang Minh cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thương và bố mẹ em. Ảnh: NVCC

Lá thư hứa với cô giáo và quyết tâm thành hiện thực

Cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Sinh, cho biết Quang Minh có sức học tốt, rất năng nổ và được nhiều giáo viên bộ môn đánh giá là tích cực, chủ động trong việc trao đổi, xây dựng bài.

Theo cô Thương, dù học chuyên Sinh, Minh lại đặc biệt nổi trội ở môn Lịch sử.

"Minh là một học sinh rất điềm đạm, hiền lành. Em hòa đồng với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong lớp”, cô Thương nói.

Cô Thương chia sẻ, Minh có vẻ ngoài luôn vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng bên trong ẩn chứa nội lực lớn, đặc biệt là quyết tâm chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.

Cô Thương vẫn nhớ một kỷ niệm đặc biệt, cuối năm lớp 10, trong giờ sinh hoạt, cả lớp ngồi lại viết những dòng chia sẻ về năm học đã qua và mục tiêu cho năm học tới, riêng Quang Minh gửi cô một lời tâm sự, bày tỏ sự tiếc nuối vì lỡ cơ hội dự Olympia và tự hứa sẽ quyết tâm đưa tên lớp "11 Sinh" lên sóng truyền hình.

“Hằng năm, Câu lạc bộ Trạng Chuyên của Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức cuộc thi theo mô hình tương tự Đường lên đỉnh Olympia. Học sinh giành chiến thắng sẽ đại diện trường tham dự cuộc thi. Năm lớp 10, Quang Minh dừng chân ở bán kết nên lỡ cơ hội. Sau đó, em viết cho tôi một lá thư, bày tỏ quyết tâm sẽ đưa lớp 11 Sinh của trường lên sóng truyền hình. Tôi rất xúc động vì một học trò còn nhỏ đã sớm đặt ra mục tiêu rõ ràng và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đến giờ, tôi vẫn giữ lá thư ấy như một kỷ niệm rất đặc biệt. Và rồi Minh đã làm được”, cô Thương chia sẻ.

Quang Minh sẽ đưa cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh: NVCC

Còn khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, Minh cho hay đang cố gắng cải thiện kiến thức, khắc phục điểm yếu của mình mỗi ngày. Em tìm đọc sách báo, cập nhật thêm các tin tức, củng cố nền tảng Tiếng Anh và tiếp tục tham gia các cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia trên mạng.

Nam sinh cũng chú trọng bổ trợ kiến thức về Toán và Tiếng Anh, đồng thời luyện tập kỹ năng nhấn chuột, gõ phím máy tính nhanh.

“Vào được trận chung kết năm đã là một điều vượt quá mục tiêu ban đầu, chính vì vậy, em sẽ giữ một tâm lý thoải mái nhất và có sự chuẩn bị kỹ càng để có thể giành được kết quả mình mong muốn”, Minh chia sẻ.