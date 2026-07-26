Nằm cách trung tâm phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) khoảng 30km, công viên đá Ninh Thuận (thuộc quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa) là một trong những địa điểm du lịch hút khách vài năm nay, đặc biệt với những ai yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm rèn thể lực và khám phá.

Theo Cổng thông tin Vườn Quốc gia Núi Chúa, công viên đá Ninh Thuận thuộc hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá, được bao bọc bởi các loại thực vật có khả năng chịu hạn trong điều kiện khí hậu quanh năm khô nóng.

Địa điểm này có diện tích khoảng 3ha, được đưa vào khai thác du lịch từ năm 2022.

Cảnh quan nơi đây được du khách ví von là đẹp siêu thực nhờ những khối đá tự nhiên với đủ hình thù kỳ lạ và kích cỡ, nằm cheo leo hay xếp chồng lên nhau bên bờ biển hoang sơ.

Các khối đá trong công viên được hình thành tự nhiên. Nhiều tảng xếp chồng lên nhau hay tạo thành những hình thù dễ liên tưởng đến chim, cá mập, voi, bình trà, ghế ngồi...

Có dịp ghé thăm công viên đá Ninh Thuận gần đây, anh Phạm Quang Tuyên (31 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do) không khỏi ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Anh Tuyên cho biết từng đặt chân đến một số bãi đá ven biển ở Việt Nam nhưng thấy công viên đá vẫn mang nét đẹp rất riêng, khó hòa lẫn.

“Không gian công viên rộng lớn với cảnh quan đa dạng từ rừng khô hạn cho đến núi đá và biển xanh. Sự kết hợp của các hệ sinh thái này khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm khác biệt”, anh miêu tả.

Khung cảnh đẹp siêu thực ở công viên đá

Theo cảm nhận của chàng trai trẻ, ở công viên đá tuy không có nhiều hoạt động cho du khách trải nghiệm nhưng vẫn “đáng để đến một lần trong đời”.

Với anh, chỉ cần chọn một tảng đá để ngồi hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng cảnh biển bao la, nghe tiếng sóng vỗ rì rào cũng đủ thư giãn, tạm bỏ lại những mệt mỏi từ công việc, cuộc sống.

Anh Tuyên gợi ý, du khách có thể đến công viên đá vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng khung giờ lý tưởng nhất là sau 15h. Lúc này, trời chuyển dần sang buổi chiều tà, du khách có thể ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng.

Hoặc nếu đi buổi sáng, du khách nên tới sớm từ 6-8h. Khi ấy, thời tiết chưa quá nắng nóng, phù hợp để khách du lịch kết hợp đón bình minh.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm công viên đá là sáng sớm hoặc chiều tà

Quãng đường tới công viên đá Ninh Thuận cũng rất thuận tiện. Du khách di chuyển từ phường Phan Rang đến gần cổng chào xã Vĩnh Hải sẽ thấy lối đi vào công viên, ở ngay phía đối diện.

“Đường dễ đi, xe máy có thể vào tận nơi. Nếu đi ô tô, bạn phải gửi xe bên ngoài và đi bộ tiếp một đoạn khoảng 600m.

Đường vào công viên đá tuy không khó đi nhưng dễ bị lạc, du khách nên hỏi người dân địa phương hoặc thuê hướng dẫn viên đi cùng.

Nếu không muốn đi bộ, bạn có thể thuê tài xế bản địa chở vào tận nơi với giá khoảng 25.000 đồng/lượt”, anh Tuyên nói thêm.

Những mỏm đá hướng ra phía biển có hình thù độc lạ là địa điểm check in được nhiều du khách yêu thích

Nhiếp ảnh gia trẻ cũng nhấn mạnh, vì thời tiết Ninh Thuận khắc nghiệt, trời nắng nóng và khô. Chưa kể địa hình quanh công viên chủ yếu là các sa mạc nhỏ.

Vì vậy, du khách đến đây cần chủ động chuẩn bị đầy đủ trang phục bảo hộ và mang theo vật dụng che chắn, chống nắng như mũ/nón, kem chống nắng…

Ngoài ra, địa điểm này vẫn còn hoang sơ, chưa phục vụ các dịch vụ tiện ích nên du khách cần mang theo đồ ăn, thức uống để chuyến đi trọn vẹn và thoải mái.

Du khách đứng góc nào cũng có thể chụp ảnh đẹp

“Để hạn chế trơn trợt khi di chuyển hay leo lên các tảng đá lớn gồ ghề chụp hình, du khách nên đi giày thể thao hoặc các loại giày có độ bám dính tốt.

Song, quan trọng bạn vẫn phải thật cẩn thận và tập trung quan sát khi ghé thăm nơi đây, tránh để xảy ra sự cố. Đồng thời, bạn lưu ý giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác”, anh lưu ý.

Ngoài công viên đá, nếu có dịp đặt chân đến vùng đất này, du khách có thể kết hợp trải nghiệm một số địa điểm thú vị khác trong quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa với lịch trình gói gọn khoảng một ngày như Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy hay suối Lồ Ồ…

Ảnh: Tuyên Parafu