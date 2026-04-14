Bãi biển đẹp được ví như "Hawaii của Việt Nam"

Nằm trong lòng vịnh Vân Phong, bãi biển Dốc Lết (còn gọi Dốc Lếch, thuộc phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là điểm đến thu hút đông đảo du khách những năm gần đây.

Bãi biển này cách trung tâm TP Nha Trang cũ khoảng 49km về phía Nam, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, bãi cát trắng mịn trải dài và nước biển màu xanh ngọc trong vắt nên được du khách ví như "Hawaii của Việt Nam".

Theo người dân địa phương, tên gọi Dốc Lết cũng xuất phát từ chính địa hình đặc trưng nơi đây. Để ra đến biển, du khách phải vượt qua những triền cát cao, mềm và dốc, nhiều đoạn phải “lết” từng bước.

Lê Quỳnh (SN 1995, đến từ TPHCM) vừa có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại vùng biển Dốc Lết. Ngoài khám phá các điểm đến đẹp quanh khu vực, cô gái trẻ còn kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa và thưởng thức nhiều món ăn ngon.

Quỳnh cho biết, 5 năm trước, bạn trai cô từng đến Dốc Lết. Vì ấn tượng trước cảnh quan tuyệt đẹp, anh quyết định rủ người yêu trở lại nơi đây vào tháng 3 vừa qua.

Cặp đôi di chuyển gần 500km bằng xe máy từ TPHCM. Tuy nhiên, Quỳnh cho rằng, du khách có thể lựa chọn hình thức di chuyển thuận tiện hơn như đi xe khách đến huyện Ninh Hòa cũ, hoặc bay đến sân bay Cam Ranh rồi thuê xe máy đến Dốc Lết.

Ấn tượng đầu tiên của Quỳnh khi đến với Dốc Lết là bãi cát trắng mịn, rất dài và êm chân. Khi phóng tầm mắt ra xa, cô có thể chiêm ngưỡng khung cảnh núi đồi hùng vĩ.

“Nước biển ở đây trong và có màu xanh rất lạ, khác hẳn những bãi biển tôi từng ghé thăm”, Quỳnh chia sẻ.

Biển Dốc Lết có màu nước xanh ngọc và bãi cát trắng, rộng, phẳng mịn.

Theo kinh nghiệm của cô, thời điểm lý tưởng để khám phá Dốc Lết là mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến đầu tháng 5. Lúc ấy, trời nắng đẹp, ít mưa bão và nước biển trong xanh, thuận tiện cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời hấp dẫn.

Trong chuyến đi này, Quỳnh và bạn trai ghé thăm nhiều điểm check-in đẹp như Gành Phong, hòn Mỹ Giang hay làng chài Ninh Vân.

Đặc biệt, khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên “sống lưng khủng long” ở hòn Mỹ Giang để lại ấn tượng mạnh đối với cô, khi khung cảnh vịnh Vân Phong “nhuộm đỏ” dưới nắng chiều.

Chi phí khó tin

Không chỉ ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bình yên ở Dốc Lết, Quỳnh còn bất ngờ vì chi phí trải nghiệm tại đây khá rẻ.

Cô chỉ tốn khoảng 300.000 đồng/đêm/2 người cho dịch vụ lưu trú tại một khách sạn bản địa nằm sát biển với phòng nghỉ rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

Về ăn uống, nữ du khách đến từ TPHCM thấy các món địa phương ngon, lại rẻ, có món chỉ từ 10.000 đồng/phần như bánh dây - món bánh được làm từ bột gạo, ăn kèm nước chấm cá ngừ.

Quỳnh ấn tượng với món bánh căn mực mà cô được trải nghiệm lúc bình minh.

Để thưởng thức món này, cô đã ghé chợ hải sản ven biển và mua mực tươi, sau đó mang đến một tiệm bánh căn của người địa phương nhờ chế biến.

“Mực tươi vừa được ngư dân đánh bắt về còn tươi rói, giá 160.000 – 180.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Chúng tôi mua nửa cân rồi mang về tiệm bánh căn đổ được 5 đĩa đầy ắp.

Chi phí đổ bánh cũng rẻ, chỉ tốn 30.000 đồng mà hai người ăn no căng”, Quỳnh chia sẻ.

Trong 3 ngày trải nghiệm ở Dốc Lết, ngoài bánh căn mực, Quỳnh còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon khác như bánh dây, chả ram hay các loại hải sản bản địa tươi ngon như sò lông, ốc, hàu, sò điệp, nhum…

“Tôi ấn tượng nhất với món cơm chiên hải sản. Lần đầu tiên tôi thấy cơm chiên mà phục vụ kèm theo nhiều mực, tôm, ăn no lại ngon”, Quỳnh nói.

Vị khách trẻ tiết lộ, tổng chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm hết khoảng 2,2 triệu đồng/2 người, bao gồm: 1,3 triệu đồng tiền ăn uống; 600.000 đồng lưu trú 2 đêm tại khách sạn và xăng xe.

