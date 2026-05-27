Dillon Thomson (34 tuổi) là một du khách người Australia, thường xuyên chia sẻ tình yêu với Việt Nam trên kênh TikTok mang tên "Dillon mắt xanh".

Tới Việt Nam sinh sống là dự định của anh trong 5 năm tới. Anh đang tích cực học tiếng Việt, nấu đồ ăn Việt mỗi ngày.

Đất nước có năng lượng tích cực

Từ 10 năm trước, Dillon đã yêu thích bánh mì Việt Nam sau khi thưởng thức tại một quán nhỏ đông khách ở Australia. Chiếc bánh mì giòn rụm với thịt lợn quay, đồ chua, rau thơm và xốt ớt đậm vị khiến anh mê mẩn tới mức từng mua 40 chiếc mời đồng nghiệp ăn thử.

Chính món ăn này khiến Dillon luôn tò mò về Việt Nam và mong muốn một lần đặt chân tới trải nghiệm.

Cuối năm 2024, nam du khách lần đầu tới châu Á và Việt Nam là điểm đến anh háo hức nhất. Dillon nhanh chóng bị cuốn hút bởi nhịp sống sôi động, nguồn năng lượng tích cực cùng sự thân thiện của người dân. Lang thang trên những con phố Việt Nam, anh luôn cảm thấy tự do và thoải mái.

"Cuộc sống của tôi ở Australia khá nhiều nguyên tắc và áp lực bủa vây. Công việc ổn định nhưng áp lực quá lớn khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Tôi cố gắng tìm kiếm một cuộc sống khác biệt và dường như tôi thấy nó ở Việt Nam. Thật khó tả nhưng Việt Nam không chỉ có cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà có cả một bầu không khí tuyệt vời, sôi động, khiến tôi say mê", nam du khách cho biết.

Nam du khách thích thú thưởng thức các phiên bản sáng tạo của cà phê Việt Nam

Trong chuyến đi, Dillon tới TPHCM, Hà Nội và khu vực thành phố Pleiku cũ (Gia Lai) - một nơi không quá nổi tiếng với khách quốc tế. Nam du khách tìm tới mảnh đất Tây Nguyên này theo lời gợi ý của bạn bè để thử cà phê nguyên chất.

Lần đầu tiên, Dillon biết tới vùng đất trồng cà phê Việt Nam có khí hậu thế nào, cây cà phê hình thức ra sao và tìm hiểu về quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản.

"Ly cà phê ở Pleiku có hương vị hoàn toàn khác những loại tôi từng uống trước đây. Từ khi thử cà phê Việt Nam, tôi gần như không còn muốn uống loại khác nữa. Cà phê sữa đá, cà phê dừa hay cà phê muối đều rất ngon”, Dillon chia sẻ.

Ngoài cà phê, nam du khách còn “nghiện” món bánh xèo vàng ruộm ăn kèm rau sống và nước chấm chua ngọt. Anh ấn tượng với quán ăn nhỏ lúc nào cũng đông khách, chủ quán và nhân viên làm việc thoăn thoắt nhưng vẫn niềm nở trò chuyện.

Quá thích hương vị món ăn, hôm sau Dillon quay lại nhưng mới 9h sáng quán đã hết hàng. Biết vị khách tiếc nuối, chủ quán vui vẻ tặng anh cả túi trà mang về.

Sự thân thiện của người dân Pleiku khiến nam du khách quyến luyến

Sự mát mẻ, trong lành và bình yên của Pleiku khiến Dillon có cảm giác được “chữa lành”, tìm lại động lực trong cuộc sống. Nam du khách đặc biệt yêu thích chùa Minh Thành với kiến trúc giao thoa hài hòa giữa Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Không gian xanh mát, thanh tịnh cùng những tiểu cảnh, tượng đá và chi tiết gỗ chạm khắc tinh tế khiến anh ấn tượng.

Rủ cả gia đình tới Việt Nam du lịch

Tới Việt Nam, Dillon như "lạc vào thiên đường món ăn sáng" với phở bò, bún bò, phở gà, cơm tấm, bún thịt nướng... Anh thích cảm giác ngồi ghế nhựa để thưởng thức những hương vị hấp dẫn đó.

Dillon cũng bất ngờ với dịch vụ chăm sóc như cắt tóc, gội đầu hay thăm khám nha khoa vừa chất lượng vừa rẻ. "Đây thực sự là thiên đường trong mơ của tôi", nam du khách cho biết.

Trở về nước, anh thường tìm kiếm các hàng quán bán món Việt ở quê nhà để thưởng thức và học cách tự nấu. Dillon giới thiệu với tất cả người thân, bạn bè về Việt Nam và gặp ai cũng "rủ" du lịch đất nước xinh đẹp này.

"Gỏi cuốn trở thành món tủ của tôi. Tôi đặt mua bánh tráng, rau thơm, tự làm thịt luộc, tôm luộc và pha mắm chua ngọt. Nhiều bạn Việt Nam khen khả năng cuốn gỏi của tôi 'nghệ như người Việt Nam'", Dillon kể.

Dillon thường xuyên ăn món Việt Nam, tự pha cà phê Việt Nam

Nam du khách còn học cách làm bánh mì thịt quay, tôm rim nước mắm. Trước chuyến du lịch Việt Nam của cả gia đình, anh cẩn thận đưa bố mẹ cùng vợ chồng em gái tới các nhà hàng Việt tại Australia để làm quen hương vị món ăn và tập dùng đũa.

Đầu năm 2026, gia đình Dillon có chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 3 tuần. Trong lần trở lại này, trải nghiệm khiến nam du khách thích thú nhất là đưa người thân đi may áo dài.

Theo Dillon, điều đặc biệt ở các tiệm may Việt Nam không chỉ nằm ở những bộ trang phục, mà còn ở cách mọi người trò chuyện, quan tâm và kết nối với khách hàng.

“Ở nhiều nơi khác, bạn mua đồ rồi rời đi. Nhưng ở Việt Nam, bạn có thể trở thành bạn với thợ may. Trang phục sẽ được chỉnh sửa nhiều lần cho tới khi thật hoàn hảo”, anh chia sẻ.

Trong khi nhiều du khách nước ngoài e ngại giao thông Việt Nam, lần trở lại này, Dillon chọn lái xe máy 50 phân khối trên đường phố. Anh thích cảm giác tự do khi chạy xe qua những con phố đông người, quan sát cuộc sống diễn ra xung quanh và kết nối với những người mình gặp trên đường.

Chàng trai cho biết, anh đang dành nhiều thời gian học tiếng Việt và thừa nhận, đây là một trong những ngôn ngữ khó nhất mình từng học vì hệ thống dấu thanh dễ khiến người nói phát âm sai nghĩa.

"Điều tôi hạnh phúc là người Việt Nam luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu những gì tôi nói. Tôi muốn lần trở lại tới có thể nói tiếng Việt thành thạo, hòa vào cuộc sống của người địa phương", Dillon tâm sự.

Trọng Nghĩa - Linh Trang

Ảnh: NVCC