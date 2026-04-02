Sáng ngày 2/4, tại hội nghị chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT 2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội, đã thông tin cơ bản về kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 vừa qua. Theo đó, toàn thành phố có 119.340 học sinh tham gia khảo sát, đạt tỷ lệ 99,6%.

Về mặt bằng chất lượng chung của học sinh thành phố, Sở GD-ĐT đánh giá ở mức trung bình nhưng không vững, điểm trung bình đạt khoảng 5,31. Trong đó, khối công lập đạt khoảng 5,77; khối tư thục tiệm cận mức này; khối giáo dục thường xuyên thấp khoảng 3,52.

“Điều này cho thấy sự phân hóa lớn giữa các khối, đồng thời tiềm ẩn rủi ro ở nhóm đơn vị có chất lượng thấp”, ông Hà Xuân Nhâm nói.

Môn Toán cũng là “điểm nghẽn” với phổ điểm lệch trái, tập trung nhiều ở nhóm 3–5 điểm. Số lượng học sinh dưới trung bình còn lớn. Theo đại diện Sở GD-ĐT, nếu không có giải pháp mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ tốt nghiệp toàn thành phố.

Môn Ngữ văn tuy ổn định hơn nhưng vẫn còn nhóm học sinh yếu đáng kể.

Môn Toán là “điểm nghẽn” với phổ điểm lệch trái. Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội

Xu hướng lựa chọn môn thi đang lệch về an toàn. Học sinh tăng lựa chọn các môn xã hội, giảm mạnh các môn tự nhiên, nhưng chất lượng không tương xứng. Đặc biệt, môn Địa lý là môn có điểm trung bình thấp nhất. Điều này thể hiện tình trạng “chọn nhiều nhưng điểm không cao”. Nếu không có điều chỉnh, theo Sở GD-ĐT, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xét tuyển và tỷ lệ tốt nghiệp.

Ngoài ra, dữ liệu chi tiết còn chỉ ra sự phân hóa rất lớn trong từng nhà trường, có trường điểm trung bình không thấp nhưng tỷ lệ học sinh dưới trung bình vẫn cao, đồng thời mỗi trường có “môn yếu” khác nhau.

“Điều này khẳng định, không thể ôn tập theo một mô hình chung, mà bắt buộc phải phân hóa, cá thể hóa theo từng nhóm học sinh và từng trường”, ông Nhâm nói.

Cũng theo kết quả khảo sát, các trường có nguy cơ kéo giảm điểm thi tốt nghiệp nếu không có giải pháp kịp thời gồm các trường: THPT Ứng Hòa B, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường, một số trung tâm như Trung tâm GDNN-GDTX Ba Vì, Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Đức.

Ngược lại, các trường dẫn đầu, giữ vai trò dẫn dắt như các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Chu Văn An, THPT Kim Liên…

Các trường có chất lượng ổn định, đồng đều như Trường THPT Yên Hòa, THPT Nguyễn Gia Thiều; một số trường tư thục như THPT Lương Thế Vinh có kết quả tốt ở các môn kỹ năng, ứng dụng.

Cần xây dựng kế hoạch ôn tập, không để tình trạng “điểm yếu kéo dài”

Từ các phân tích trên, ông Hà Xuân Nhâm đề nghị các nhà trường rà soát lại toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh theo 3 nhóm: Nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá, giỏi. Trên cơ sở đó, các trường xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, không dạy đồng loạt.

Các trường cần tập trung xử lý dứt điểm các môn nền tảng, đặc biệt là Toán và Ngữ văn, tổ chức các lớp phụ đạo bắt buộc đối với học sinh dưới trung bình và kiểm đếm kết quả theo từng tuần.

Đối với các môn có kết quả thấp như Địa lý, các trường cần rà soát lại phương pháp dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, thống nhất cách tiếp cận, tránh tình trạng dạy học không sát dạng đề.

Ngoài ra, các trường cần tổ chức ôn tập theo tổ hợp xét tuyển, đặc biệt đối với các môn tự chọn và Tiếng Anh, tăng cường luyện đề, nâng cao chất lượng ở nhóm học sinh khá, giỏi để tạo nguồn điểm cao.

Đối với các đơn vị có kết quả thấp, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu trường xây dựng kế hoạch riêng, báo cáo tiến độ theo tuần. Sở sẽ tổ chức theo dõi riêng theo cụm, không để tình trạng “điểm yếu kéo dài”.

Ông Hà Xuân Nhâm cho rằng, kết quả khảo sát lần này đã chỉ ra rất rõ những vấn đề cốt lõi, không còn là nhận định chung mà đã có số liệu cụ thể đến từng đơn vị, từng nhóm học sinh. Vì vậy, đề nghị các nhà trường nghiêm túc nhìn thẳng vào kết quả, không né tránh, không đánh giá chung chung, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong tổ chức ôn tập.

Đối với các đơn vị có kết quả thấp, không để kéo dài tình trạng yếu kém, phải có giải pháp cụ thể, có cam kết kết quả. Đối với các đơn vị có kết quả tốt, yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ chuyên môn trong cụm.

Theo ông Nhâm, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị riêng với các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên có kết quả khảo sát thấp để hỗ trợ thêm các giải pháp nâng cao chất lượng cho học sinh khối 12 từ nay đến khi thi tốt nghiệp.