Trong thời đại công nghệ phát triển và xu hướng tiện nghi lên ngôi, hộp số tự động dần chiếm lĩnh thị trường, đẩy xe số sàn vào thế "hàng hiếm".

Tại Việt Nam, những mẫu xe số sàn giờ đây gần như chỉ còn hiện diện ở phân khúc giá rẻ, thường là phiên bản tiêu chuẩn (hay còn gọi là bản “base”), nhắm tới khách hàng phổ thông hoặc người mua xe phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ.

Thế nhưng, với không ít tín đồ về xe cộ, lái xe số sàn mang lại chất riêng. Việc tự tay làm chủ từng cú chuyển số, cảm nhận nhịp ga, chân côn và vào số mượt mà, mang đến một cảm giác lái đầy thú vị mà hộp số tự động khó có thể là m được. Đó là lý do vì sao, dù dần lép vế trên thị trường, xe số sàn vẫn có một chỗ đứng nhất định trong cộng đồng lái xe.

Dưới đây là một số mẫu xe sedan vẫn còn hộp số sàn trên thị trường:

Toyota Vios E MT

Nói đến các mẫu xe số sàn trong phân khúc sedan cỡ B, không thể bỏ qua Toyota Vios 1.5 E MT - lựa chọn hàng đầu của những người chạy dịch vụ với giá bán 458 triệu đồng. Phiên bản này sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 107 mã lực, mô-men xoắn 140Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Khác với hai phiên bản cao cấp hơn là 1.5E CVT và 1.5G CVT, Vios E MT có trang bị khá nghèo nàn. Xe chỉ có 3 túi khí và các phím chức năng bên trong xe chủ yếu bằng cơ. Tuy vậy, Vios phiên bản số sàn này vẫn được nhiều người chọn mua bởi động cơ hoạt động bền bỉ, nội thất rộng rãi, thiết kế bền dáng và tính thanh khoản cao.

Hyundai Accent 1.5 MT

Hyundai Accent được làm mới vào tháng 6/2024 với 4 phiên bản, trong đó hãng xe Hàn Quốc vẫn giữ 1 phiên bản số sàn là 1.5 MT với khối động cơ 1.5L sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Giá của Accent 1.5 MT là 439 triệu đồng, rẻ hơn một chút so với đối thủ Toyota Vios E MT.

So với phiên bản tiêu chuẩn mang hộp số tự động là 1.5 AT, bản số sàn của Hyundai Accent rẻ hơn 50 triệu đồng, tuy nhiên ngoài hộp số, các tuỳ chọn khác trên 2 mẫu xe này không khác nhau quá nhiều. Bản MT thiếu một số trang bị như đèn sương mù, gương gập điện, cửa gió điều hoà hàng ghế sau và màn hình cảm ứng 8 inch so với bản 1.5 AT.

KIA Soluto MT

KIA Soluto là xe có giá "mềm" nhất trong phân khúc sedan cỡ B đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Trong đó, THACO-KIA thậm chí còn được giới thiệu ra thị trường đến 2 phiên bản số sàn là Soluto MT và MT Deluxe. Cả 2 phiên bản này đều sử dụng động cơ 1.4L cho công suất tối đa 94 mã lực, mô-men xoắn 132Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Với giá bán chỉ gần 370 triệu đồng, Kia Soluto MT được đánh giá là lựa chọn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, phiên bản này có trang bị khá sơ sài, chủ yếu chỉ phù hợp với kinh doanh dịch vụ. Còn bản Soluto MT Deluxe có trang bị đầy đủ hơn, gần như tương đương bản số tự động với giá bán 418 triệu.

Mitsubishi Attrage MT

Mitsubishi cũng sở hữu phiên bản rẻ nhất Attrage MT với hộp số sàn, sử dụng động cơ dung tích 1.2L cho công suất 78 mã lực và 100Nm sức kéo, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Mức khởi điểm của mẫu xe này là 375 triệu đồng, gần tương đương với KIA Soluto MT.

Khác với hầu hết các đối thủ ở phân khúc sedan cỡ B khác lắp ráp trong nước, Attrage đang được Mitsubishi Motors Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan. Là bản "base", Attrage MT cũng chỉ được trang bị đủ dùng, phù hợp với giới kinh doanh dịch vụ, muốn tối ưu hoá chi phí.

MG 5 1.5L MT

MG 5 nằm ở phân khúc sedan cỡ C, được "chào sân" tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022 nhưng giá bán chỉ tương đương với phân khúc sedan cỡ B. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan sở hữu tổng cộng 5 phiên bản, trong đó có 1 bản sử dụng số sàn là 1.5L MT cùng mức giá niêm yết 399 triệu đồng.

Phiên bản số sàn của MG 5 sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Với đường nét thể thao, khoang lái rộng rãi và giá mềm, MG 5 1.5L MT đang được khá nhiều tài xế mua để kinh doanh dịch vụ.

