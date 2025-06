Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, tỉnh mới lấy tên là Tuyên Quang, trung tâm hành chính đặt tại TP Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang mới sẽ có diện tích hơn 13.795km2, dân số hơn 1,8 triệu người.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo sáp nhập 2 tỉnh và các sở, ngành liên tục có các cuộc họp để xử lý các công việc phục vụ quá trình hợp nhất như sắp xếp bộ phận, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như phân bổ máy móc, trang thiết bị.

Cả hai địa phương đều cho rằng khó khăn lớn nhất trong việc sáp nhập là bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ Hà Giang chuyển về Tuyên Quang.

Theo kế hoạch, dự kiến 937/2.071 người (trong đó có 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý), chiếm 45,24% cán bộ, viên chức của Hà Giang được điều chuyển về làm việc tại Tuyên Quang. Số còn lại tiếp tục làm việc tại Hà Giang để giải quyết các công việc phát sinh.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các chức vụ bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh sẽ được chỉ định cho nhiệm kỳ 2020-2025. Sang nhiệm kỳ mới, các chức danh này sẽ được bầu cử như thông thường.

Dưới đây là một vài nét về lý lịch của 2 bí thư tỉnh ủy, 2 chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Nữ bí thư người Thái

Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê quán Hòa Bình, trình độ cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Bà là người dân tộc Thái và là một trong số ít nữ bí thư tỉnh ủy của cả nước. Hiện bà là ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Bà Nga trưởng thành từ công tác đoàn, 19 năm làm việc trong hệ thống, đảm nhiệm các vị trí từ cán bộ cho tới bí thư tỉnh đoàn. Tới năm 2011, bà được bầu là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Bà có 5 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến cuối tháng 10/2024, bà được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nga được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm; tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt; có kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác.

Trong thời gian giữ các vị trí lãnh đạo ở 2 tỉnh miền núi Lào Cai và Tuyên Quang, bà là người sâu sát cơ sở, luôn quan tâm đến đồng bào vùng cao, vùng khó khăn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Bà thúc đẩy các chính sách an sinh, giáo dục, y tế và xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ.

Những năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà chủ trương hiện đại hóa tổ chức hội, đồng thời triển khai mạnh mẽ các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tham gia lãnh đạo.

Bà cũng tích cực lên tiếng về các vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Vị Bí thư người Mông

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh sinh năm 1973, người dân tộc Mông, quê quán Lào Cai, trình độ thạc sĩ Khoa học nông nghiệp.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11 (dự khuyết), 12, 13.

Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại các cơ quan trung ương, địa phương.

Cụ thể, trước tháng 4/2006, tại Lào Cai, ông Hầu A Lềnh từng đảm nhiệm các vị trí: cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa; Bí thư Huyện đoàn Sa Pa; Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa...

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư huyện ủy, đại biểu HĐND, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc…

Từ năm 2016, ông được điều động về Trung ương làm Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; sau đó giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tháng 1 năm nay, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vị Chủ tịch tỉnh có trình độ tiến sĩ ngành giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1970, quê quán Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ Khoa học giáo dục.

Ông Sơn trưởng thành từ địa phương, từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư huyện ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy…

Đến năm 2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử ở nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 100%.

Chủ tịch tỉnh mang quân hàm đại tá

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc sinh năm 1972, quê quán Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ Luật.

Ông Ngọc trưởng thành từ ngành công an. Trước năm 2012, ông giữ các chức vụ Trưởng Phòng Hậu cần, Trưởng Công an thị xã Phú Thọ. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đến năm 2020, ông được giao vị trí Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, quân hàm đại tá.

Sau đó, ông trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 12/2024.

Việc sắp xếp nhân sự phải thực hiện theo đúng tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng; đoàn kết, thống nhất cao, tất cả vì cái chung, vì đất nước. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc

Thực hiện chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, trong đó trung tâm hành chính đặt tại TP Tuyên Quang, ông Ngọc đã có nhiều chỉ đạo về công tác chuẩn bị, sắp xếp tại tỉnh nhà.

Ông yêu cầu các sở, ngành, tổ giúp việc tham mưu Ban chỉ đạo có định hướng cụ thể theo quan điểm bố trí cấp trưởng các cơ quan, đơn vị theo phương án 50/50, phân bổ nhân sự phù hợp sau sáp nhập; rà soát cụ thể số lượng người đi, người ở và những vấn đề liên quan đến công tác đi lại, chỗ ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức; bố trí trụ sở, nơi làm việc, trang thiết bị cho những người ở lại làm việc tại Hà Giang.

Đối với số cán bộ ở lại làm việc lâu dài tại Hà Giang, ông Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị có báo cáo cụ thể và nêu rõ lý do; đối với số cán bộ chuyển sang làm việc tại Tuyên Quang cần thống kê rõ diện cán bộ không có gia đình và có gia đình đi theo để bố trí điều kiện ăn ở, sinh hoạt khi sáp nhập tỉnh; thống kê chính xác số cán bộ nghỉ việc.

Ông cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi sáp nhập và hoạt động chung với tỉnh Tuyên Quang cần có tư duy, quan điểm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.