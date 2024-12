Sáng 30/12, HĐND tỉnh Hà Giang khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 21.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hà Giang

Trước đó, vào ngày 27/12, ông Phan Huy Ngọc được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972, quê xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Huy Ngọc từng trải qua các chức vụ như: Trưởng Công an TX Phú Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.