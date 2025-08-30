Tối 29/8, Bộ Công an cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Quá trình điều tra cho thấy nhiều sai phạm trong thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cùng hai cán bộ cấp dưới về tội “Nhận hối lộ”.

Bà Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Y tế

Ngoài bà Nga, bảy bị can khác cũng bị khởi tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Một số người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, một số bị bắt tạm giam, trong đó có người đang bị tạm giam trong vụ án khác. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc bà Trần Việt Nga bị bắt tạm giam được xem là diễn biến nối tiếp và mở rộng chuỗi điều tra về sai phạm xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm. Trước bà Nga, có nhiều người giữ vị trí chủ chốt tại Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty có liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 18 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 25 địa điểm.

Trong đó, khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ" đối với: Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng; Nguyễn Hùng Long - nguyên Phó Cục trưởng; Đinh Quang Minh - nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Bộ Công an

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 60 tỷ đồng.

Việc khởi tố ông Phong và những người liên quan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng do Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA - trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và đồng phạm thực hiện.

Thông tin từ cơ quan chức năng, ông Phong cùng thuộc cấp đã có sai phạm trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt cho nhà máy MediPhar và nhà máy MEDIUSA. Đơn vị này còn cấp 20 giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm cho nhóm 9 công ty của Mạnh.

Thời gian qua, việc một loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) bị khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ đã gây chấn động dư luận. Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: Theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, hành vi nhận hối lộ trước đây có thể bị xử phạt tới mức tử hình. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, tội này không còn áp dụng tử hình, mức cao nhất là tù chung thân. Người phạm tội chỉ có thể được giảm án nếu đã nộp lại ít nhất 75% số tiền, tài sản bất chính và thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực hoặc lập công lớn. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hậu quả của hành vi nhận hối lộ là đặc biệt nghiêm trọng: Gây nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng, không chỉ trước mắt mà cả lâu dài cho nhiều thế hệ. Tạo điều kiện cho hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, làm tổn hại doanh nghiệp chân chính.