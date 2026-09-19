Trạm Vinh ghi nhận lượng mưa 400mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h tại một số trạm vượt 140mm. Đáng chú ý, trạm Vinh (Nghệ An) ghi nhận 399mm; hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 157,2mm; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) 146,6mm.

Đáng chú ý, mưa lớn dồn dập trong sáng và trưa nay, khiến nhiều tuyến đường trung tâm thuộc TP Vinh cũ chìm sâu, có nơi gần nửa mét, xe chết máy, nước tràn vào chung cư.

Cơ quan khí tượng cho biết theo số liệu lịch sử, tính cùng kỳ tháng 9, lượng mưa ngày lớn nhất tại Vinh (Nghệ An) trước đây là 387,9mm (xảy ra vào ngày 10/9/1985).

Tính trong cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710mm (ngày 16/10/2019), trong đó mưa thời đoạn từ 7-13h ngày 16/10/2019 đạt tới 470mm.

Nguyên nhân đợt mưa ngày hôm nay là do ảnh hưởng của gió Đông Bắc yếu tầng thấp kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông tầng cao gây hội tụ gió trên một khu vực hẹp ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo từ chiều tối 19 đến sáng 20/9, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng khu vực phía Đông có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 20/9, mưa lớn tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế sẽ giảm dần.

Nam Bộ, Lâm Đồng cũng có mưa lớn

Từ chiều tối 19 đến ngày 20/9, Nam Bộ và Lâm Đồng cũng có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

TPHCM và nhiều tỉnh thành Nam Bộ mưa lớn trong chiều tối nay 19/9. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại các khu vực khác của duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, dự báo có mưa rào, rải rác giông; cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, dải hội tụ nhiệt đới đang dịch về phía Nam, có trục qua Nam Bộ, hội tụ gió hoạt động mạnh chi phối thời tiết khu vực này.

Cụ thể, ngày 19/9, mưa xảy ra đều khắp khu vực, chiều và tối mưa xuất hiện bất chợt và khá dồn dập; mưa lớn mở rộng xuống khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ có mưa rất to trên 100mm. Theo cập nhật lúc 15h30 ngày 19/9, TPHCM và Cần Thơ nguy cơ mưa lớn gây ngập trong chiều nay.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.