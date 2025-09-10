Biểu tượng tự hào dân tộc khắc họa trong từng chi tiết

Trong thế giới tài chính hiện đại, mỗi sản phẩm ngân hàng không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh toán, mà còn trở thành tuyên ngôn của phong cách sống, của tinh thần và giá trị mà người dùng muốn gửi gắm. Việc ra mắt thẻ NCB Visa Tự Hào nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dấu mốc đặc biệt về sản phẩm của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), mà còn là cách ngân hàng khơi gợi và lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng một hình thức sáng tạo và thiết thực.

NCB ra mắt thẻ Visa Platinum Tự Hào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong khi các dòng thẻ tín dụng trên thị trường thường tập trung vào yếu tố tiện ích, thì NCB đã tiến thêm một bước khi mang đến cho người dùng một câu chuyện: câu chuyện của một lịch sử dân tộc hào hùng, của tinh thần Việt Nam kiêu hãnh thấm đẫm trong từng chi tiết.

Nếu như thẻ NCB Visa Thống Nhất - sản phẩm đầu tiên của dòng thẻ Tự Hào - ra mắt dịp 30/4 với hình ảnh khoảnh khắc xe tăng kiêu hùng tiến vào dinh Độc Lập, thì với sản phẩm tiếp theo này, NCB tiếp tục gây ấn tượng và xúc động cho người dùng khi đưa ra tới hai phiên bản: Hình ảnh bản đồ Việt Nam, bao gồm Hoàng Sa - Trường Sa, kết hợp cùng màu cờ đỏ thắm và họa tiết văn hóa dân tộc trống đồng; và phiên bản đặc biệt khắc ghi khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giữa quảng trường Ba Đình lịch sử.

Mỗi chiếc thẻ trở thành một “biểu tượng” trên tay người dùng, gợi nhắc đến niềm kiêu hãnh về lãnh thổ, lịch sử và bản sắc. Vượt khỏi giá trị của một chiếc thẻ ngân hàng thông thường, thẻ NCB Visa Tự Hào còn là một lời khẳng định về tình yêu và lòng tự hào dân tộc. Mỗi người khi sở hữu thẻ Visa Tự Hào, cũng đồng thời mang theo hình ảnh đất nước trong từng giao dịch, trong từng chuyến đi, trên hành trình hội nhập quốc tế.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo NCB, dòng thẻ Tự Hào được phát triển như một biểu tượng đồng hành cùng người Việt trong kỷ nguyên mới - mạnh mẽ, tự tin, vươn mình ra thế giới nhưng vẫn gắn kết sâu sắc với cội nguồn, để “kể câu chuyện Việt Nam” ở bất kỳ nơi đâu.

Ngay sau khi ra mắt trước thềm sự kiện 2/9, đã có hàng nghìn thẻ NCB Visa Tự Hào được đăng ký và mở thành công. Các khách hàng, đặc biệt ở khu vực Hà Nội đã nhanh chóng sở hữu chiếc thẻ đỏ thắm màu cờ tổ quốc này và tạo thành một trend thú vị trên mạng xã hội: check-in thẻ Tự Hào trong các khung hình lịch sử.

Quảng trường Ba Đình, Cột cờ Hà Nội, Bảo tàng,... và cả những con phố rợp cờ hoa trong dịp Đại lễ vừa qua lần lượt hiện lên sống động, tràn đầy niềm hứng khởi của một Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bên cạnh “bóng hình đất nước” là bản đồ Việt Nam hay hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.

Đặc quyền và lợi ích tài chính vượt trội, giá trị nhân văn sâu sắc

Tiếp tục nâng cấp đặc quyền vượt trội hơn cả thẻ Thống Nhất trước đó, thẻ NCB Visa Tự Hào được thiết kế “may đo” mang đến cùng lúc hai giá trị: tối ưu hóa lợi ích tài chính cho khách hàng và thúc đẩy các hoạt động tiêu dùng lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân văn.

Với NCB Visa Tự Hào, chủ thẻ không chỉ được miễn phí phát hành và phí thường niên, mà còn được hưởng chính sách hoàn tiền vô cùng đặc biệt đến 5 triệu đồng/tháng cho các chi tiêu hợp lệ: hoàn tiền 100% cho các giao dịch vé bảo tàng, danh lam thắng cảnh quốc gia với mức tối đa 200.000 đồng/tháng, hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch phát sinh trong dịp quốc lễ như Quốc Khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5,… Bên cạnh đó, phí chuyển đổi ngoại tệ của thẻ NCB Visa Tự Hào chỉ 1,5%, thuộc nhóm ưu đãi bậc nhất trên thị trường, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng thường xuyên đi công tác hoặc du lịch quốc tế.

Khách hàng sở hữu thẻ NCB Visa Tự Hào cũng nhận được nhiều đặc quyền thiết thực

Khách hàng sở hữu thẻ NCB Visa Tự Hào cũng nhận được nhiều đặc quyền thiết thực được NCB thiết kế theo thói quen tiêu dùng của người Việt hiện đại như: Phòng chờ thương gia tại hệ thống Sông Hồng Loudge trên toàn quốc, ưu đãi tại hệ thống nhà hàng Golden Gate, Agoda, XanhSM, Shoppee Food,... và tại các công viên Sun World, khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp cả nước.

Với mỗi giao dịch chi tiêu 1 triệu đồng, chủ thẻ Tự Hào cũng sẽ được NCB tự động tích lũy 3.000 đồng vào ví từ thiện của khách hàng trên ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng có thể chủ động chuyển khoản từ ví từ thiện này để ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và các quỹ đối tác NCB cho hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vốn là giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

Được biết, chủ thẻ mở mới sẽ được nhận ngay bộ quà tặng chào mừng “Tôi là người Việt Nam” với combo bao đựng hộ chiếu, thẻ tên hành lý và định vị airtag vừa tiện dụng, vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ nhanh chóng trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile của NCB với quy trình xét duyệt tức thì hoặc mở trực tiếp tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Thẻ Visa Tự Hào được ra mắt trước thềm sinh nhật 30 tuổi của NCB, cũng là lời khẳng định cho cam kết không ngừng đổi mới, tiên phong nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ với trải nghiệm xuất sắc trên nền tảng công nghệ tối tân của NCB.

Lệ Thanh