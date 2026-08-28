Ngày 28/8, Honda Việt Nam phối hợp cùng KidZania Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda (địa chỉ tại Tầng 5, Trung tâm thương mại Lotte Mall Hà Nội, 272 Võ Chí Công, Phường Tây Hồ, Hà Nội).

Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda. Ảnh: HVN

Tại đây, các em nhỏ từ 4-15 tuổi được tham gia một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh: tìm hiểu chiếc xe - thực hành lắp ráp - trải nghiệm điều khiển - học cách tham gia giao thông an toàn.

Trung tâm có hai khu vực gồm Khu Kỹ thuật Xe máy điện và Khu Trải nghiệm Xe máy điện. Tại Khu kỹ thuật, trẻ em được nhập vai thành kỹ sư, tìm hiểu cấu tạo của mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e:. Dưới sự đồng hành của hướng dẫn viên, các em trực tiếp thực hiện một số thao tác cơ bản để lắp ráp, hoàn thiện và kiểm định phương tiện.

Các em nhỏ được “nhập vai kỹ sư” và trải nghiệm lắp ráp xe gắn máy điện Honda ICON e: Ảnh: HVN

Thay vì chỉ quan sát một chiếc xe hoàn chỉnh, trẻ được tiếp cận trực quan sinh động về kỹ thuật, tìm hiểu một chiếc xe máy điện được cấu thành như thế nào, các bộ phận được lắp ráp ra sao và cần trải qua những bước kiểm tra nào trước khi vận hành.

Tại Khu Trải nghiệm, với mô hình Honda ICON e: thu nhỏ, các em được trải nghiệm lái xe mô phỏng, đồng thời làm quen với những quy tắc an toàn giao thông. Qua quá trình thực hành, các em từng bước rèn luyện khả năng quan sát, kiểm soát phương tiện và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Các em nhỏ trải nghiệm lái xe mô phỏng và học hỏi kiến thức an toàn giao thông. Ảnh: HVN

Cách tiếp cận này phù hợp với mô hình của KidZania, nơi trẻ tiếp thu kiến thức thông qua nhập vai và trải nghiệm thực tế thay vì chỉ nghe hướng dẫn lý thuyết. Hình thức “học qua trải nghiệm” sẽ giúp những khái niệm về kỹ thuật và an toàn giao thông trở nên trực quan hơn với trẻ. Trẻ không chỉ được tiếp xúc với một loại phương tiện mới mà còn bước đầu hiểu rằng công nghệ di chuyển luôn đi cùng yêu cầu về kỹ năng và trách nhiệm của người sử dụng.

Các em nhỏ được truyền cảm hứng về an toàn giao thông

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, cho biết với vai trò là nhà sản xuất xe máy hàng đầu tại Việt Nam, Honda ý thức về trách nhiệm thúc đẩy giáo dục an toàn giao thông và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai ngay từ khi còn nhỏ.

Theo bà Sayaka Arai, chương trình được kỳ vọng tạo cơ hội để trẻ khám phá công nghệ, tìm hiểu kỹ thuật, khơi dậy trí tò mò và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.

Lễ trao chìa khóa thành phố KidZania cho Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Việc ra mắt trung tâm trên dịp nghỉ lễ 2/9 cũng là một trong những hoạt động Honda Việt Nam triển khai hướng tới các mục tiêu toàn cầu của Honda về “Trung hòa Carbon” và “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ”, đồng thời gắn với tầm nhìn “Blue Skies for Our Children - Bầu trời xanh cho con em của chúng ta”.

Thông qua dự án này, Honda Việt Nam kỳ vọng sẽ đóng góp vào mục tiêu dài hạn hướng tới một hệ sinh thái di chuyển xanh, an toàn và bền vững hơn tại Việt Nam.

Thạch Thảo