So với tháng 7, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8/2025.

Trong số đó, lãi suất cho vay bình quân tại PGBank giảm mạnh nhất, mức giảm 0,3%/năm so với tháng 7. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,63%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tại TPBank giảm 0,22%/năm với mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân là 1,21%/năm.

VIB giảm 0,21%/năm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8, chênh lệch lãi suất là 2,31%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng giảm như Sacombank (0,18%/năm), BaoViet Bank (0,13%/năm), Saigonbank (0,1%/năm), BVBank (0,09%/năm) và OCB (0,05%/năm)...

Ba “ông lớn” trong nhóm Big4 cũng giảm lãi suất cho vay bình quân so với tháng 7, gồm: BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 8 là 5,48%/năm, giảm nhẹ 0,01%/năm so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất bình quân giữa cho vay và huy động là 2,51%/năm; chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan huy động, sử dụng vốn là 1,34%/năm.

VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 8 của ngân hàng này giảm nhẹ 0,05%/năm còn 5,17%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân 1,86%/năm.

Agribank, lãi suất cho vay bình quân tháng 8 là 6,4%/năm, giảm 0,1%/năm so với tháng 7. Chênh lệch lãi suất bình quân giữa cho vay và lãi suất huy động là 2,62%/năm; chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan huy động, sử dụng vốn là 0,94%/năm.

Agribank cũng công bố chi tiết về lãi suất cho vay như: lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 4%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường tối thiểu 4,8%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn thông thường tối thiểu 5,5%/năm.

Riêng Vietcombank là một trong số các ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng trong tháng 8 vừa qua với mức tăng 0,34%/năm lên 5,6%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân cho vay và lãi suất tiết kiệm bình quân là 2,7%/năm. Mức chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan huy động, sử dụng vốn là 1,1%/năm.

Bên cạnh đó, LPBank cũng tăng lãi suất thêm 1,13%/năm - dẫn đầu mức tăng bình quân trong tháng 8, với chênh lệch lãi suất bình quân giữa cho vay và huy động là 2,62%/năm.

GPBank tăng lãi suất cho vay bình quân 0,53%/năm. Vikki Bank cũng nằm trong số các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân với mức tăng là 0,37%/năm, tiếp đến là KienLong Bank tăng 0,23%/năm, Techcombank tăng 0,16%/năm...

Lãi suất cho vay bình quân tại các ngân hàng như Eximbank, ABBank, SCB không thay đổi so với tháng trước.

Tuy nhiên, lãi suất cho vay bình quân, cũng như lãi suất tiết kiệm bình quân, không phải là lãi suất áp dụng đối với từng khoản tiền gửi hay tiền vay.

Theo thông tin từ NHNN, lãi suất cho vay bình quân tháng 8/2025 của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,5-8,8%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,8-7,3%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.