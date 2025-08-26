Theo thống kê của VietNamNet, nhóm các ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân trong tháng 7/2025 so với tháng trước đó lần lượt gồm: PGBank (tăng 0,42%/năm), Sacombank (tăng 0,32%/năm), BVBank (tăng 0,18%/năm), OCB (tăng 0,14%/năm), Viet A Bank (tăng 0,13%/năm), MB (tăng 0,02%/năm) và SCB (tăng 0,01%/năm).

Đáng chú ý, PGBank và Sacombank là hai ngân hàng có chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động bình quân thấp nhất trong số 7 ngân hàng kể trên.

PGBank, ngân hàng ghi nhận mức tăng lãi suất cho vay bình quân mạnh nhất trong tháng 7, công bố lãi suất cho vay bình quân tại mức 7,52%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 2,2%/năm.

Với Sacombank, lãi suất cho vay bình quân của nhà băng này trong tháng 7 là 7,25%/năm, trong khi tháng 6 là 6,93%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay tại Sacombank đã tăng cao trở lại, ngang bằng với mức lãi suất được ngân hàng này công bố tháng 1/2025.

Hiện chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động bình quân, theo công bố của Sacombank, là 2,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, số lượng ngân hàng giảm lãi suất huy động bình quân trong tháng 7 vẫn chiếm thế áp đảo. Trong đó, giảm mạnh nhất là BaoViet Bank (0,57%/năm), LPBank (giảm 0,52%/năm), Vikki Bank (giảm 0,49%/năm), Vietcombank (0,34%/năm)...

Trong nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh, lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 7 của Vietcombank là 5,6%/năm, giảm 0,34%/năm so với tháng 6. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 2,9%/năm. Trong đó, mức chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động, sử dụng vốn là 1,1%/năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 7 là 5,49%/năm, giảm nhẹ 0,01%/năm so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất cho vay và huy động là 2,52%/năm. Mức chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan là 1,35%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 7 tại Agribank là 6,5%/năm, giảm nhẹ 0,01%/năm so với tháng 6. Mức chênh lệch lãi suất bình quân giữa cho vay và huy động là 1,02%/năm sau khi đã trừ các chi phí vốn (bao gồm dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán, bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động).

Agribank cho biết, lãi suất cho vay ngắn hạn trong tháng 7 đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước là 4%/năm. Mức lãi suất cho vay thông thường tối thiểu 4,8%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu 5,5%/năm.

Còn tại VietinBank, lãi suất cho vay bình quân theo công bố là 5,22%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay/huy động bình quân là 1,85%/năm.

Nhóm Big4 hiện duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân thấp nhất hệ thống, trong đó VietinBank có mức thấp nhất.

Tuy nhiên, lãi suất cho vay bình quân, cũng như lãi suất tiết kiệm bình quân, không phải là lãi suất áp dụng đối với từng khoản tiền gửi hay tiền vay.

Trái lại, VietABank là ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân cao nhất trong nhóm công bố số liệu.

Mức lãi suất cho vay bình quân trong tháng 7 theo công bố của VietABank lên đến 9,09%/năm, tăng 0,13%/năm so với tháng 6. Chênh lệch lãi suất bình quân giữa cho vay và huy động là 4,04%/năm, đây cũng gần như là mức chênh lệch lãi suất lớn nhất thị trường.

Ngoài ra, nhóm các ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân trên 8%/năm lần lượt gồm: Saigonbank (8,9%/năm), Bac A Bank (8,61%), BVBank (8,57%/năm), PVCombank (8,29%/năm) và KienlongBank (8,17%/năm).

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 7/2025 TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) STT NGÂN HÀNG LÃI SUẤT +/- SO VỚI THÁNG 6 CHÊNH LỆCH SO VỚI LÃI SUẤT HUY ĐỘNG 1 VIETINBANK 5,22 1,85 2 VIETCOMBANK 5,26 -0,34 2,90 3 BIDV 5,49 -0,01 2,52 4 AGRIBANK 6,5 -0,01 1,02 5 SCB 5,4 0,01 3,27 6 ABBANK 5,45 0 1,61 7 MSB 6,12 -0,23 1,84 8 ACB 6,42 -0,04 2,40 9 VCBNEO 6,5 0 1,01 10 LPBANK 6,56 -0,52 1,55 11 TECHCOMBANK 6,81 -0,08 2,58 12 VIB 6,89 0 1,88 13 MB 6,95 0,02 3,15 14 GPBANK 7 -0,2 1,58 15 EXIMBANK 7,03 -0,07 1,82 16 SHB 7,07 0 2,15 17 SEABANK 7,07 -0,22 2,52 18 NAM A BANK 7,18 0 1,89 19 MBV 7,23 0 2,18 20 SACOMBANK 7,25 0,32 2,70 21 TPBANK 7,25 -0,12 1,94 22 BAOVIETBANK 7,51 -0,57 4,60 23 PGBANK 7,52 0,42 2,20 OCB 7,86 0,14 4,09 VIKKI BANK 7,96 -0,49 2,91 KIENLONGBANK 8,17 0 2,41 PVCOMBANK 8,29 0 2,45 BVBANK 8,57 0,18 3,55 BAC A BANK 8,61 -0,04 3,34 SAIGONBANK 8,9 -0,08 3,9 VIETABANK 9,09 0,13 4,04