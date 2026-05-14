Chiều 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi về vụ việc ồn ào của diễn viên Bích Trâm.

Diễn viên Bích Trâm.

Phía Sở khẳng định mọi tổ chức, cá nhân phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng.

Ngoài ra, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (như “Nghệ sĩ” được xem là người của công chúng, thuộc nhóm “Người có ảnh hưởng”), khi tham gia hoạt động trên môi trường số, ngoài việc tuân thủ quy định chung, “Nghệ sĩ” cũng cần phải tuân thủ, thực hiện một số quy định riêng (khoản 8 Điều 5 Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số).

Đồng thời, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật còn phải tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, có quy định Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng (Điều 8 Bộ Quy tắc).

Để có cơ sở xem xét, xử lý đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân phải chủ động, kịp thời thu thập các chứng cứ, tài liệu, bằng chứng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm theo quy định (nếu có).

Sở đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng.

Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Sở kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết đơn vị đang triển khai và dự kiến trong ngày 15/5 sẽ phát động ký cam kết thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đối với tất cả mọi người.

Theo Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM, ngoài bộ quy tắc ứng xử riêng trong hoạt động nghề nghiệp dành cho nghệ sĩ, trên không gian mạng, mọi công dân cũng đều phải tuân thủ một bộ quy tắc ứng xử chung.

"Ngoài việc cơ quan chức năng xử lý, chính người dùng mạng xã hội mới là người có quyền lực lớn nhất. Nếu người dùng mạng xã hội chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực chắc chắn các nền tảng cũng sẽ phản hồi bằng những nội dung tích cực. Ngược lại, khi phát hiện những thông tin tiêu cực, độc hại, quyền lực lớn nhất của người dùng là không tiếp tục theo dõi các nội dung đó và báo cáo vi phạm...”, ông Hồi cho biết.

Đại diện Sở nhấn mạnh đối với những hành vi vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm trên không gian mạng, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sẵn sàng xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. “Làm sao để không gian mạng được 'phủ xanh' bằng những thông tin tích cực, để mỗi người khi tiếp cận thông tin đều thấy cuộc sống tốt đẹp hơn", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh.

Scandal diễn viên Bích Trâm chửi bới, hành động phản cảm Trước đó, diễn viên Bích Trâm gây chú ý vì những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội. Qua các nền tảng online, diễn viên này mỗi ngày đều quay video, tổ chức livestream và đưa ra những phát ngôn mang tính công kích, xúc phạm một số cá nhân khác. Đỉnh điểm, nữ diễn viên có những hành động phản cảm như trừng mắt, quát tháo và nằm lăn ra sàn giãy giụa, hay nói chuyện với hình nộm với lời lẽ cay độc. Mỗi clip của cô thu hút hàng chục nghìn lượt xem với những bình luận tiêu cực, tạo tranh cãi trái chiều. Nhiều người bức xúc, cho rằng Bích Trâm góp phần gây "ô nhiễm" mạng xã hội và lan truyền năng lượng tiêu cực. Hành vi này không chỉ tạo ảnh hưởng xấu đến người xem, đặc biệt là giới trẻ mà còn làm mất đi hình ảnh của chính những người làm nghệ thuật. Bích Trâm sinh năm 1984. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Nữ diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như: Lời sám hối, Kiếp chồng chung, Dâu bể đường trần... Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn với Linh Tý - con trai của 2 nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Linh Tâm - Cẩm Thu. Đôi vợ chồng có một con gái.

