Trong show Tự tình phương Nam 4 hồi tháng 3, ca khúc Lãnh cung được Hồng Loan, Bùm Bum - con gái và cháu gái NSƯT Vũ Linh cùng Hồng Ni trình diễn ở phần kết chương trình.

Họ diện trang phục áo dài cách tân, đội mấn to xuất hiện với sân khấu được bài trí cảnh cổ trang. Cả 3 đều hát nhép trên nhạc nền thu sẵn.

Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Hamlet Trương - tác giả ca khúc nói hoàn toàn không biết tác phẩm của mình xuất hiện trong chương trình cho tới khi đơn vị tổ chức show vừa bị Sở Văn hóa TPHCM xử phạt vì diễn chui 1 tiết mục khác cách đây không lâu.

Theo Hamlet Trương, ca khúc được anh sáng tác năm 2019 dành riêng cho 1 đơn vị. Sau 2 năm, ca khúc được tự động đăng ký bảo vệ quyền tác giả tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Do đó, cá nhân hay đơn vị nào muốn sử dụng ca khúc đều phải thông qua trung tâm để thực hiện thủ tục xin phép và trả phí.

Nhạc sĩ Hamlet Trương - tác giả ca khúc nói chưa nhận được xin phép trình diễn ca khúc từ đơn vị tổ chức.

“Tôi đã gọi điện cho phía VCPMC và nhận được phản hồi rằng phía show Tự tình phương Nam 4 có liên hệ để hỏi thông tin nhưng các vấn đề về giấy tờ thủ tục thì họ không làm.

Về mặt cá nhân hay pháp lý, họ đã sai vì không liên hệ tôi, cũng không xin phép từ đơn vị đại diện là VCPMC”, Hamlet Trương nói.

Nhạc sĩ bày tỏ không khó khăn đối với việc các cá nhân, đơn vị xin hát ca khúc của mình. Trước đây, 1 số bên ngỏ ý muốn hát cover hay trình diễn môi trường học đường, miễn phí anh đều sẵn lòng hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc xin phép tác giả hay trung tâm tác quyền là điều bắt buộc về luật, cũng như thể hiện sự tôn trọng dành cho người sở hữu tác phẩm.

Bùm Bum, cháu nghệ sĩ Vũ Linh diễn "Tiếng trống Mê Linh" trong show. Đây là tiết mục chui, vừa bị Sở Văn hóa TPHCM xử phạt.

Trước đó, show Tự tình phương Nam 4 cũng từng gây tranh cãi với tiết mục Tiếng trống Mê Linh do Bùm Bum - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh thể hiện.

Màn trình diễn của Bùm Bum gây nhiều tranh cãi vì sự ngô nghê, kém chuyên nghiệp về kỹ năng ca diễn. Nhiều khán giả cho rằng ê-kíp đã "phá nát" tác phẩm vốn được đánh giá kinh điển của giới cải lương và gắn liền tên tuổi NSƯT Thanh Nga.

Sở Văn hóa sau đó cho biết đây là tiết mục diễn chui, nằm ngoài danh mục cấp phép khi tổng duyệt chương trình.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Sở Văn hóa và Thể thao đã xác lập hành vi vi phạm tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan - đơn vị tổ chức và đã ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định.

Cơ quan chức năng không công bố cụ thể mức phạt. Theo điều khoản trong nghị định, mức phạt là từ 10 đến 15 triệu đồng dành cho cá nhân và gấp đôi với tổ chức.

Khôi Nguyên

Ảnh, clip: Tư liệu