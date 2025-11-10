Nơi dải đất biên cương Tây Bắc, địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tỉnh Điện Biên triển khai bằng tinh thần chủ động, bài bản gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc, hiệu quả.

Với dân số hơn 65 vạn người thuộc 19 dân tộc anh em, trong đó đồng bào Mông và Thái chiếm gần 74%, việc tổ chức và giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới đòi hỏi sự linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng vùng, từng nhóm dân cư.

Xác định rõ tầm quan trọng, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, từng ngành phụ trách, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và điều hành.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra toàn diện, tập trung vào tiến độ triển khai, chất lượng các công trình, cũng như việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cũng đã tiến hành 2 đợt kiểm tra chuyên đề, kịp thời phát hiện những vướng mắc, kiến nghị UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ, bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh tổ chức 24 cuộc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới. Hoạt động này không chỉ giúp đánh giá chính xác hiệu quả phong trào, mà còn tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị.

Tại cơ sở, các đoàn kiểm tra thường xuyên bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư người dân, hướng dẫn cụ thể quy trình lập kế hoạch, đánh giá tiêu chí, thủ tục đầu tư và thanh quyết toán công trình. Nhờ đó, nhiều khó khăn được tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo điều kiện để các xã hoàn thành tiêu chí nhanh và bền vững hơn.

Ngoài ra, công tác giám sát còn được thực hiện song song với truyền thông, tuyên truyền. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp Báo Điện Biên Phủ xây dựng chuyên mục “Nông thôn mới Điện Biên”, phản ánh thường xuyên kết quả thực hiện, nêu gương điển hình và nhân rộng mô hình hay. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt.

Hiệu quả giám sát thể hiện rõ qua kết quả thực hiện, đến giữa năm 2025, Điện Biên đã cớ 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn tỉnh đạt 14,68 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 4,39%, đời sống người dân nông thôn từng bước được cải thiện.