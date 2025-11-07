Sau khi sáp nhập từ ba xã Mường Luân, Chiềng Sơ và Luân Giói, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên có diện tích tự nhiên hơn 186 km² với hơn 16.000 người thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn là những trở ngại lớn trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền xã đã biến khó khăn thành động lực bằng cách tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, xã xác định tuyên truyền là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên xuống bản, đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách bằng lời nói giản dị, dễ hiểu, gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Qua đó, nhân dân ngày càng tin tưởng, chủ động tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, 100% bản trong xã có chi bộ độc lập. Các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản đều được lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất. Hệ thống loa truyền thanh phủ sóng toàn xã, kết hợp với các nhóm Zalo cộng đồng giúp thông tin đến người dân nhanh, kịp thời và chính xác.

Các hội nghị, cuộc họp dân trở thành diễn đàn để bà con bày tỏ ý kiến, hiến kế phát triển kinh tế, chỉnh trang bản làng, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, vật liệu để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Người dân Mường Luân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Trong công tác tuyên truyền, người có uy tín trong cộng đồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Họ là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ – những người có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống đồng bào dân tộc. Hằng năm, chính quyền xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an xã và các đoàn thể tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc cho lực lượng này. Nhờ đó, mỗi người có uy tín trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Xã Mường Luân coi tuyên truyền là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành viên đều chủ động, tích cực triển khai và tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Hội Phụ nữ xã phát động phong trào “Ngôi nhà xanh”, vận động hội viên phân loại rác, thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên khó khăn. Đoàn Thanh niên đảm nhận công trình “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường hoa thanh niên”, vừa góp phần làm đẹp cảnh quan, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Hội Nông dân tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác bền vững, giúp người dân tăng thu nhập.

Các phong trào thi đua đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống nông thôn. Người dân từ chỗ thụ động đã chủ động bàn bạc phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhờ phát huy tốt vai trò công tác tuyên truyền, xã Mường Luân đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,68% năm 2021 xuống còn 30,87% năm 2024, bình quân giảm 5,27% mỗi năm. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; các bản đều có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến năm 2030, Mường Luân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, toàn dân tham gia bảo hiểm y tế.

Để đạt mục tiêu đề ra, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, gắn tuyên truyền với thực hành, lấy người dân làm trung tâm. Cấp ủy, chính quyền phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các đoàn thể trong vận động quần chúng. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để giúp người dân dễ hiểu, dễ làm và dễ thực hiện.