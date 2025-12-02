Nguồn tin của VietNamNet cho biết, quyết định khởi tố được đưa ra sau quá trình xác minh đơn tố cáo về hành vi lừa đảo xảy ra tại phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, Bình Dương).

Theo hồ sơ vụ việc, thửa đất rộng gần 6.500m2 này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Trương Minh Ký (56 tuổi, ngụ TPHCM), được cấp sổ đỏ từ năm 1999. Tuy nhiên, từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi) cùng một số cá nhân đã ngang nhiên chiếm dụng, xây dựng nhà và công trình trái phép trên đất.

Khi bị ông Ký khởi kiện đòi đất, ông Hoàng đã làm đơn yêu cầu hủy sổ đỏ của ông Ký. Tuy nhiên, qua nhiều cấp xét xử, đến tháng 7/2023, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác yêu cầu của ông Hoàng, khẳng định quyền sử dụng đất thuộc về ông Ký.

Dãy nhà xây trái phép trên đất người khác. Ảnh: X.A

Đáng chú ý, dù cơ quan chức năng đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xây dựng và thay đổi hiện trạng, ông Hoàng vẫn phớt lờ. Đối tượng tiếp tục xây dựng hoàn thiện 47 căn nhà liền kề, rào chắn xung quanh và dùng hung khí uy hiếp lực lượng chức năng.

Trong thời gian tranh chấp, thông qua môi giới, ông Hoàng đã bán 47 căn nhà xây trái phép này cho người dân bằng giấy tờ tay và vi bằng, với giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/căn.

Ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên (cũ) xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Hoàng phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho ông Ký. Tuy nhiên, ngay cả khi bản án có hiệu lực, ông Hoàng vẫn tiếp tục rao bán nhà đất và cung cấp thông tin sai sự thật về nguồn gốc đất cho người mua.

Nhận thấy dấu hiệu tội phạm, Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra và chính thức khởi tố vụ án để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng liên quan.