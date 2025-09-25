Liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở TPHCM bị hàng xóm xây nhà nhầm trên đất của mình, chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) đã làm việc với hai bên gia đình để hòa giải, ghi nhận phương án giải quyết.

Thửa đất nằm ở lô góc của gia đình ông T. trước khi xây nhà.

Theo đó, ông N.M.T. (SN 1995, ngụ phường Chánh Hiệp, chủ căn nhà) thừa nhận mình đã xây nhà nhầm trên đất của hàng xóm là bà Võ Thu Thảo (SN 1992, ngụ cùng phường), đồng thời xin 45 ngày để thuê ‘thần đèn’ di dời căn nhà về đất của mình, trả lại đất cho gia đình bà Thảo và được phía gia đình bà Thảo đồng ý.

Chính quyền địa phương cũng thống nhất về phương án do 2 bên đề xuất. Trong thời gian trên, đề nghị hai bên tạo điều kiện cho nhau thực hiện việc di dời nhà.

Căn nhà của ông T. xây nhầm qua đất của bà Thảo.

Đáng chú ý, một số nhân chứng đã cung cấp hình ảnh về hiện trạng khu đất và căn nhà tại thời điểm bắt đầu xây dựng.

Theo hình ảnh, căn nhà nói trên là công trình đầu tiên được xây dựng trên khu đất với khoảng 20 lô. Trước thời điểm xây, các lô đất đã được phân định rõ ràng bằng cọc bê tông.

Công trình của ông T. xây nhầm là căn nhà đầu tiên tại khu đất.

Thửa đất của ông T. (đứng tên em gái vợ ông) nằm ở vị trí lô góc cuối cùng, có diện tích rộng hơn hẳn các thửa đất khác bên cạnh. Căn nhà được xây dựng theo kết cấu một trệt một lầu, nằm trọn trên thửa đất của bà Thảo. Còn thửa đất đúng của ông T. thì được làm sau nối liền với căn nhà nhưng không xây dựng kiên cố, chỉ xây tường và lợp mái tôn để làm sân, phần còn lại sát góc thì để lộ thiên làm vườn.

Từ lúc bắt đầu xây dựng công trình đến khi hoàn thiện, do gia đình bà Thảo đang sinh sống nơi khác nên không phát hiện. Phải đến ngày 14/6 vừa qua, khi bà Thảo gọi người đến đất của mình để khảo sát, đo đạc chuẩn bị xây nhà thì mới ‘tá hỏa’ không thấy đất của mình.

Các lô đất được cắm cọc để phân định.

Trong suốt hơn 3 tháng trao đổi, thương lượng, hai bên vẫn chưa có phương án giải quyết. Sau đó bà Thảo đã gửi đơn yêu cầu hòa giải lên UBND phường Chánh Hiệp nhờ giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, bà Thảo cho biết, gia đình bà dự định sẽ xây nhà trong năm nay, tuy nhiên đã bị ‘vỡ kế hoạch’ do sự việc hy hữu này. Bà mong muốn phía gia đình ông T. thực hiện đúng cam kết là di dời căn nhà trong 45 ngày. Bởi lẽ trước đây đại diện phía gia đình ông T. đã nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện.