Diễn biến mới nhất vụ bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, đại diện pháp luật Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi khác.

Công an thi hành lệnh bắt đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 7/9, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại vụ việc nghiêm trọng tại phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ (phường Hạnh Thông, TPHCM). Trong video, bác sĩ Chinh - chủ phòng khám, có những hành vi bạo lực nghiêm trọng với khách hàng.

Theo nội dung video, mâu thuẫn xảy ra khi chị Nguyễn Thị Tiền Th. đang ngồi trong phòng khám và có tranh cãi với bác sĩ. Khi chị Th. dùng điện thoại ghi hình, bác sĩ Chinh đã có những hành vi bạo lực bao gồm: Dùng gậy chỉ vào mặt khách hàng, đẩy ngã, bóp cổ, giật điện thoại ném xuống đất, đánh người can ngăn và ném nhiều vật dụng về phía khách hàng.

Bác sĩ Chinh thừa nhận hành vi hành hung bệnh nhân khi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, gần 4 năm trước, chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) bắt đầu niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Quá trình sau đó, chị Th. cho rằng, dịch vụ tại đây không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật khiến hàm răng của chị bị hư, nghiêng. Chị Th. nhiều lần liên lạc, tìm đến phòng khám Tuyết Chinh nhưng không gặp được người có trách nhiệm, không được giải quyết thỏa đáng.

Khoảng 14h30 ngày 3/9, nữ bệnh nhân tới phòng khám yêu cầu gặp bác sĩ Chinh để trao đổi về việc chưa hài lòng với kết quả niềng răng. Cả hai bên nảy sinh tranh cãi dẫn đến sự việc nghiêm trọng trên.

Phát hiện nhiều sai phạm của phòng khám

Tối 7/9, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định.

Trước phản ánh của bệnh nhân và dư luận, ngày 8/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế TPHCM khẩn trương kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở này, đánh giá thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế. Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 15/9.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều sai phạm tại phòng khám, bao gồm: không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép, không lập hồ sơ bệnh án theo quy định, quảng cáo dịch vụ chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn.

Cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh. Ảnh: L.A

Đặc biệt, thời điểm kiểm tra, 3 nhân viên hành nghề tại đây chưa xuất trình được chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Sở Y tế đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám và kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ Chinh.

Bệnh nhân đã xuất viện nhưng vẫn hoảng loạn

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Th. cho biết đã xuất viện chiều 10/9 khi tình trạng sức khỏe có dấu hiệu đỡ hơn. Tuy nhiên, tinh thần vẫn còn hoảng loạn khiến chị bị mất ngủ.

"Bác sĩ cho tôi về nhà theo dõi để cải thiện tình trạng mất ngủ. Nếu có bất thường, tôi phải quay lại bệnh viện ngay lập tức", chị Th. thông tin.

Hiện sức khoẻ chị Th. đã tạm ổn nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Ảnh: NVCC

Theo chị Th., trong thời gian nằm viện, anh A. - chồng của bác sĩ Chinh có đến xin lỗi và đưa ra phương án hòa giải. Tuy nhiên, chị không chấp nhận lời xin lỗi này.

"Anh ấy không phải là người đánh chúng tôi nên chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi và đã nói rõ. Bác sĩ Chinh là người hành hung và chúng tôi cần lời xin lỗi từ chính bác sĩ Chinh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đến", chị Th. chia sẻ.

Nạn nhân cho biết sự việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, phát sinh nhiều chi phí điều trị. Chị Th. đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm y đức trong quá trình hành nghề, để không còn ai phải chịu hậu quả đáng tiếc như chị.