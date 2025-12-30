Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển mình từ một công nghệ mang tính thử nghiệm sang “hạ tầng năng lực” của nền kinh tế số, Việt Nam đứng trước một cơ hội đặc biệt: không chỉ ứng dụng AI để tăng năng suất và đổi mới mô hình tăng trưởng, mà còn định hình cách AI được phát triển và sử dụng theo hướng an toàn, nhân văn và có trách nhiệm. Chính trong tinh thần đó, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành một điểm hẹn tri thức quan trọng của cộng đồng AI, nơi hội tụ các nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các thầy cô, học sinh, sinh viên…cùng đối thoại, kết nối và lan tỏa những giá trị bền vững.

Sự kết hợp giữa Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 và Lễ Vinh danh Giải thưởng Vietnam AI Contest 2025 tạo nên một bức tranh toàn diện: từ tri thức học thuật và tầm nhìn quốc tế đến thành quả đổi mới sáng tạo trong nước, từ định hướng chính sách - đạo đức AI đến những mô hình, sản phẩm, giải pháp AI đã được kiểm chứng qua một cuộc thi quy mô toàn quốc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) tại Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2024. Ảnh: VLAB Innovation

Từ 1.000 đại biểu đến một hệ sinh thái AI hội tụ và cộng hưởng

Điểm nhấn đầu tiên của Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 là quy mô và sức hút dự kiến khoảng 1.000 người tham dự, quy tụ đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị ứng dụng AI trên toàn quốc, cùng đội ngũ thầy cô, sinh viên và cộng đồng yêu thích công nghệ. Đây là dấu hiệu cho thấy một hệ sinh thái AI đang định hình ngày càng rõ nét, nơi nhiều “nhóm chủ thể” cùng hiện diện và bổ trợ cho nhau: từ nhóm tri thức đến nhóm ứng dụng là các doanh nghiệp, tổ chức đang giải những bài toán thật trong giáo dục, y tế, tài chính - kế toán, sản xuất, logistics, truyền thông, nông nghiệp; nhóm công nghệ và “nhóm tương lai” gồm sinh viên, người trẻ và cộng đồng yêu công nghệ - lực lượng tạo nên sức sống dài hạn cho hệ sinh thái. Sức hút của Diễn đàn đến từ việc kiến tạo một không gian đối thoại đa chiều, nơi người làm nghiên cứu gặp người làm sản phẩm, người triển khai gặp người quản trị rủi ro, người dạy học gặp người xây công nghệ giáo dục, người làm doanh nghiệp gặp người hoạch định chiến lược.

Phiên trình bày tại Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2024. Ảnh: VLAB Innovation

Tầm vóc quốc tế tạo chiều sâu tri thức và chuẩn mực toàn cầu

Nếu quy mô tạo nên sức mạnh về “bề rộng”, thì tầm vóc quốc tế chính là yếu tố tạo nên chiều sâu tri thức cho Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026. Với sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả uy tín trong và ngoài nước, Diễn đàn mở ra một không gian đối thoại học thuật mang tính toàn cầu, nơi những xu hướng mới nhất của AI được cập nhật, phân tích và soi chiếu trong bối cảnh Việt Nam.

Giá trị cốt lõi không chỉ nằm ở danh tiếng của diễn giả, mà nằm ở chất lượng của các cuộc đối thoại: đối thoại về xu hướng AI thế giới nhưng gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam; đối thoại về đổi mới mô hình và năng lực cạnh tranh nhưng luôn đặt con người, đạo đức và trách nhiệm làm trung tâm; đối thoại về công nghệ lõi song hành với việc nhìn thẳng vào các “điểm nghẽn” về dữ liệu, nhân lực, quản trị và khung pháp lý.

Nơi biến thành tựu hôm nay thành động lực phát triển ngày mai

Nếu Diễn đàn là “bản đồ tương lai” - nơi định hình xu hướng, chuẩn mực và tầm nhìn phát triển AI, thì lễ vinh danh chính là “bằng chứng hiện tại” - nơi ghi nhận năng lực sáng tạo, tinh thần triển khai và sức bật đổi mới của cộng đồng. Với hành trình tổ chức và truyền thông xuyên suốt, Vietnam AI Contest 2025 không chỉ tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất, mà còn tôn vinh tinh thần sáng tạo, khát vọng đổi mới và trách nhiệm đạo đức trong ứng dụng AI - những giá trị cốt lõi để AI thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Cú hích cho doanh nghiệp và nhà tài trợ

Với doanh nghiệp và nhà tài trợ, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 không phải là một sự kiện “đến để xuất hiện”, mà là một nền tảng - nơi đến để tạo giá trị. Việc quy tụ các “điểm nút” quan trọng của hệ sinh thái - từ chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị ứng dụng, cơ quan quản lý, trường đại học đến cộng đồng nhân lực trẻ - giúp doanh nghiệp kết nối đúng đối tác và đúng nhu cầu: tìm kiếm đối tác triển khai, đối tác công nghệ - dữ liệu, gặp gỡ khách hàng tiềm năng ở nhiều lĩnh vực đang cần AI, đồng thời mở rộng mạng lưới cố vấn và hợp tác nghiên cứu.

Không chỉ đông về số lượng, cộng đồng tham dự còn “có chất” nhờ sự giao thoa giữa tri thức - ứng dụng - công nghệ - nhân lực trẻ, tạo cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực tiềm năng, lắng nghe nhu cầu thực tế để định hình sản phẩm, cũng như nắm bắt các xu hướng nổi bật của thị trường.

Đặc biệt, sức mạnh lan tỏa của chương trình được cộng hưởng bởi độ phủ truyền thông xuyên suốt cùng VietNamNet từ giai đoạn phát động đến nay, không chỉ đưa tin sự kiện mà còn phản ánh đa chiều qua câu chuyện dự án - đội thi - con người, góc nhìn chuyên gia về xu hướng và thách thức, cũng như giá trị thực tiễn đối với doanh nghiệp, giáo dục, cộng đồng và xã hội - qua đó đặt thương hiệu nhà tài trợ vào một hệ giá trị tích cực, giàu tri thức và bền vững.

Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 và Lễ Vinh danh Vietnam AI Contest 2025, được kỳ vọng trở thành một cột mốc kết nối của hệ sinh thái AI Việt Nam: nơi tri thức gặp thực tiễn, nơi ý tưởng gặp nguồn lực, nơi cộng đồng gặp cơ hội hợp tác, nơi doanh nghiệp gặp đúng đối tác và nhân lực, nơi giá trị được lan tỏa bằng cả nội dung và hành động.

Trong một thế giới mà AI thay đổi nhanh hơn chu kỳ chiến lược truyền thống, điều quan trọng nhất không phải “ai chạy nhanh nhất”, mà là ai xây được hệ sinh thái bền vững nhất - có tri thức, có chuẩn mực, có trách nhiệm và có khả năng kết nối nguồn lực và Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 đang mở ra một không gian như thế.

(Nguồn: VLAB Innovation)