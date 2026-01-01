Từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đặt tại số 125 Lê Lợi (phường Bến Thành) chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình chuyển đổi từ một bệnh viện có lịch sử hơn trăm năm tại trung tâm TPHCM.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 sẽ phát triển cấp cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim và mở rộng sản phụ khoa. Đồng thời, đơn vị này cùng Trung tâm Cấp cứu 115 xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó nhằm phục vụ công tác cấp cứu trong các dịp lễ hội, sự cố tại nhà ga và những tình huống khẩn cấp khác tại khu vực trung tâm thành phố.

Cơ sở 2 của bệnh viện chú trọng khám chữa bệnh bằng hình thức BHYT đầy đủ các chuyên khoa, phục vụ du khách và người nước ngoài tại trung tâm thành phố.

Mô hình điều trị, phẫu thuật và cấp cứu trong ngày cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đây là một trong những lộ trình xây dựng hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm của ngành Y tế TPHCM, phù hợp với bối cảnh thành phố phát triển theo quy mô siêu đô thị, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Trong ảnh, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo Sở Y tế TPHCM và lãnh đạo bệnh viện tham quan cơ sở mới của bệnh viện sáng 31/12.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh: "Việc đưa Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ góp phần tăng năng lực cấp cứu ngoại viện chuyên sâu của thành phố mà còn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nước ngoài trong bối cảnh TPHCM đang phát triển mạnh du lịch và các hoạt động quốc tế".

Tại Khoa Cấp cứu, hàng loạt giường bệnh được trang bị sẵn nhằm đáp ứng những tình huống cấp cứu khẩn cấp tại khu vực trung tâm thành phố trong các dịp lễ hội lớn...

Trong các phòng Hồi sức, phòng Điều trị trong ngày cũng được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, phục vụ quá trình khám chữa bệnh của người dân.

Trước đó, Bệnh viện vẫn duy trì tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân trong quá trình hoàn tất các thủ tục sáp nhập giữa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ) và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiền thân của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 là một phòng khám được xây dựng năm 1914 dành cho người Việt. Năm 1939, bệnh viện được hoàn thành với tên gọi Polyclinique Dejean de la Bâtie. Năm 1955, nơi này đổi tên thành Bệnh viện Sài Gòn và từ 1985 đến tháng 10/2025 mang tên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Từ ngày 1/1/2026, bệnh viện chính thức bước sang trang mới khi sáp nhập với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trở thành cơ sở 2 cùng cấp, mở ra kỳ vọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Phối cảnh Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, HĐND TPHCM đã thông qua vốn trung hạn 2026-2030 để đầu tư hai khối nhà mới tại cơ sở 2, mỗi khối cao 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng vốn khoảng 650-750 tỷ đồng/khối.

"Tầm nhìn đến năm 2030, cơ sở này sẽ trở thành bệnh viện nội thành hiện đại, tinh gọn, chuyên biệt với các dịch vụ tập trung vào thế mạnh như cấp cứu chuyên sâu, khám chữa bệnh chất lượng cao và điều trị trong ngày", lãnh đạo bệnh viện thông tin.