Từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức có hai cơ sở khám chữa bệnh hạng I, cùng cấp chuyên sâu, trực thuộc Sở Y tế TPHCM. Cơ sở chính đặt tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định; Cơ sở 2 đặt tại số 125 Lê Lợi phường Bến Thành - (Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn cũ).

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh: "Việc sáp nhập này không đơn thuần là sự thay đổi về mặt hành chính mà là một giải pháp mang tầm chiến lược nhằm phát huy tối đa nguồn lực sẵn có bằng hình thức kế thừa ổn định và phát triển lâu dài".

Ông Thượng cho biết thêm, mô hình cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối cho phép chuyển giao tất cả các kỹ thuật chuyên sâu, quy trình cấp cứu hồi sức điều trị chất lượng cao, qua đó nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Nhân dân Gia Định phải triển khai được một hệ thống sẵn sàng ứng phó với thảm họa với đầy đủ các tiêu chí sơ cứu.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, quá trình chuẩn bị sáp nhập, hai bệnh viện chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và mở các phòng khám vệ tinh. Hai nơi cũng phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện ở khu vực trung tâm.

Hơn 250 nhân sự của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ) được tiếp nhận về Bệnh viện Gia Định cơ sở 2 là nguồn lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. "Thay vì quan niệm sáp nhập là '1+1=1', bệnh viện xác định mô hình mới là hai cơ sở y tế chất lượng cao, cùng phát triển chuyên sâu", bác sĩ Hải chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn là một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất của TPHCM, hơn 100 năm tuổi, nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, đối diện chợ Bến Thành.

Do vị trí đặc thù, bệnh viện chủ yếu tiếp nhận cấp cứu và điều trị khách du lịch, người dân làm việc hoặc vui chơi ở khu trung tâm gặp vấn đề sức khỏe. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 600-700 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, 80-100 người bệnh nội trú, tỷ lệ người nước ngoài khám bệnh chiếm 10%.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát biểu tại buổi lễ công bố. Ảnh: BVCC

Thời gian qua, các chuyên gia cấp cứu của bệnh viện đã khảo sát nhiều điểm trọng yếu như ga Metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi để xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra sự cố; khuyến cáo bố trí máy sốc tim tự động (AED) tại các vị trí phù hợp, nhằm rút ngắn thời gian can thiệp cấp cứu.

Cơ sở 2 triển khai 5 khoa gồm: Hồi sức Cấp cứu, Nội Tổng hợp, Ngoại Tổng hợp, Khám bệnh 2 và Cận lâm sàng. Cơ sở này sẽ tập trung phát triển hệ thống cấp cứu - hồi sức và mô hình cấp cứu ngoài bệnh viện bằng xe cứu thương 2 bánh chuyên dụng nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, du khách và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, Cơ sở 2 đã triển khai phòng tiêm chủng và các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.