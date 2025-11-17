Công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở mới nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Thủ Dầu Một) với quy mô 1.500 giường bệnh được khởi công xây dựng vào năm 2014 trên diện tích 16ha.

Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là bệnh viện lớn nhất TPHCM, vượt qua Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - đơn vị trước đây giữ kỷ lục với hơn 10ha và 1.000 giường bệnh.

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Mặc dù khối nhà chính 19 tầng đã cất nóc từ lâu, công trình vẫn thiếu máy móc thiết bị. Một số hạng mục như khuôn viên phía trước, bãi đỗ xe và lối vào đang trong giai đoạn thi công.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM cuối tháng 9/2025, trong 7 dự án thành phần, chỉ có 2 dự án đã hoàn tất nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu sự kết nối đồng bộ gồm trạm xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật tổng thể.

Hai dự án đang thi công có phần móng đã hoàn thành 100%, các hệ thống kỹ thuật đạt 79%, hệ thống khí y tế đạt 50%. Riêng dự án khối kỹ thuật trung tâm và nhà quản lý mới đạt 32% tiến độ, dự kiến hoàn tất vào quý III/2026.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 15/11, công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục trước bệnh viện như bãi đậu xe - công viên - cây xanh...

Cỏ dại um tùm trước mặt tiền bệnh viện đã được dọn sạch, thay vào đó là loạt hoa cảnh làm đẹp khuôn viên.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tuyến đường nội bộ bệnh viện.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũ có tổng số 1.566 viên chức và người lao động, bao gồm 383 bác sĩ, 99 dược sĩ, 659 điều dưỡng, 110 hộ sinh và 71 nhân viên kỹ thuật. Đây là lực lượng nòng cốt làm việc tại cơ sở mới có quy mô 1.500 giường bệnh, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn ổn định, thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 13/11, Sở Y tế TPHCM cam kết xây dựng phương án tổng thể về chuyển giao và sắp xếp nhân lực theo nguyên tắc không gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Sở đã đề xuất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào hoạt động trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu chủ động phối hợp với bệnh viện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy trình hiện hành và chuẩn bị kế hoạch di dời sang cơ sở mới và đảm bảo đủ nhân sự vận hành.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tập trung đầu tư cho các chuyên khoa mũi nhọn, hình thành hệ thống chuyên môn vững mạnh, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại.

Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương cơ sở mới có hai bãi đáp trực thăng giúp nâng cao năng lực cấp cứu đường không.

