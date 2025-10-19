Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 phải hoàn thành, đi hoạt động trước ngày 30/11, nhằm phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để lãng phí, đồng thời góp phần giảm quá tải bệnh viện.

Ghi nhận của PV tại dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, nhiều hạng mục đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thành.

Khu vực cổng chính bệnh viện đã được sơn sửa, có bảo vệ trông coi. Biển tên bệnh viện bị bong rách trước đó đã được làm mới.

Các tấm tôn chắn tạm bợ tại cổng chính đã được gỡ bỏ.

Những bức tường cũ kỹ, rêu mốc của các tòa nhà chức năng đã được sơn mới, tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại. Hệ thống hạ tầng cũng đang dần hoàn thiện.

Cỏ dại trong khuôn viên bệnh viện phần lớn đã được dọn dẹp. Các khối nhà như được khoác lên mình tấm áo mới sau nhiều năm "đắp chiếu".

Khu vực nhà đại thể đang được công nhân tiếp tục chỉnh trang.

Nhiều máy móc, thiết bị được tập kết trong khuôn viên bệnh viện để phục vụ thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Vỉa hè bên ngoài tường bao bệnh viện cũng được khẩn trương thi công.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được khởi công xây dựng từ cuối năm 2014; quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày. Tổng mức đầu tư của dự án trên 4.500 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, dự án này có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nên đã tạm dừng thi công từ 1/1/2021. Tại thời điểm tạm dừng thực hiện, dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thành 86,3% giá trị hợp đồng, đã giải ngân 55,7% tổng số vốn được giao.

Sau nhiều năm đình trệ, dự án được tái khởi động từ cuối năm 2024.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 10/2025 về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù 2 dự án này đã có những tiến triển tuy nhiên nhiều công việc vẫn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành 2 công trình dự án đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước ngày 30/11, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công.

Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án, các đơn vị, tổ chức và các nhà thầu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật...