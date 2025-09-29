Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Liên quan đến dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở tỉnh Hà Nam (cũ), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hồi tháng 7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can và đến nay đã khởi tố bổ sung 2 bị can.

Tổng số bị can bị khởi tố là 7, với 3 tội danh chính: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về vụ án. Ảnh: T.Đ

Chánh Văn phòng Bộ Công an chưa công bố danh tính của 2 bị can vừa bị khởi tố.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã thu hồi 14,5 tỷ đồng.

Ông Toản cho biết, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí. Cơ quan điều tra xác định, Nhà nước đã bị thiệt hại 80 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân liên quan.

Cũng tại cuộc họp, ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, tại phiên họp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý 2 dự án bệnh viện.

Tinh thần của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải đưa dự án vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài.

Đến nay, theo báo cáo của Bộ Y tế, hai dự án đã hoàn thành phần xây dựng. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có thể đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 còn một số vướng mắc. Tổng Bí thư yêu cầu "kiên quyết hoàn thành, không để tiếp tục kéo dài". Mục tiêu là hoàn thành hai dự án trước 30/11.

Phó Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng. Ảnh: T.Đ

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ) có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu...

Thanh tra Chính phủ xác định, 2 dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Bộ trưởng Y tế và Ban quản lý dự án y tế trọng điểm thời kỳ đó đã "vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu với mục đích chọn ra đúng đơn vị tư vấn nước ngoài đã được xác định từ trước”.

Hai tháng trước, vụ án được khởi tố với 5 bị can gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm và 2 nguyên cấp phó là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung.