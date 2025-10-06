Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của 2 công trình dự án.

Mặc dù đã có những tiến triển tuy nhiên nhiều công việc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công tại 2 công trình chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30-70% so với yêu cầu.

Các vướng mắc phát sinh (phương án dự toán thiết kế bản vẽ thi công; việc thay đổi thiết kế kiến trúc mặt bằng; yêu cầu liên thông, đồng bộ phần mềm quản lý bệnh viện; quy trình mua sắm, lắp đặt trang thiết bị; thay đổi quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kiện toàn nhân sự quản lý dự án…) chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua thời gian, nhiều chủng loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp.

Việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan kéo dài; các giải pháp tháo gỡ chưa được triển khai quyết liệt, kịp thời.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Trọng Tùng

Giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh

Để hoàn thành 2 công trình đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước ngày 30/11, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công.

Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu khẩn trương hoàn thành việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng ngay sau khi dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Với các vấn đề không liên quan trực tiếp đến dự toán thiết kế bản vẽ thi công, Ban Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị giải quyết dứt điểm. Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu khẩn trương, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và gửi cơ quan phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về các cơ chế, chính sách (như về nhân lực, tài chính…) đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Phó Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, trực tiếp làm việc, kịp thời hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh về việc phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công.

Tổng Công ty xây dựng Hà Nội phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các nhiệm vụ khác.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho 2 công trình dự án trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ban Quản lý dự án theo quy định.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và các nhiệm vụ khác.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành của 2 công trình dự án; tham gia ý kiến và hướng dẫn Bộ Y tế về cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo vận hành.

Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án, các đơn vị, tổ chức và các nhà thầu cần tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục tiêu hoàn thành 2 công trình dự án và đưa vào hoạt động đúng tiến độ...