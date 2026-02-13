Ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi chính thức thông xe qua đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng, được phê duyệt năm 2018 và khởi công giữa năm 2019. Đây là công trình trọng điểm, mang tính đa mục tiêu, kết hợp thủy lợi và giao thông.

Phần cầu, đường qua đập dài khoảng 1,4km, nối đảo Ngọc với xã An Phú (bờ nam) và phường Trương Quang Trọng (bờ bắc). Khi công trình được đưa vào khai thác, đoạn hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16km có tất cả 7 cầu đường bộ, tăng cường kết nối trung tâm và mở rộng không gian phát triển ven sông.

Trước đó, ngày 16/1, tại buổi thị sát hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư rà soát kỹ các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị phương án vận hành thử nghiệm đập dâng trong năm 2026, đảm bảo công trình phát huy hiệu quả đầu tư, cải thiện cảnh quan sông Trà Khúc và chỉnh trang diện mạo đô thị trung tâm.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 97%. Riêng hạng mục cầu và đường đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe phục vụ người dân trong dịp Tết.

Những hình ảnh về đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc:

Cầu trên đập dâng giúp người dân qua lại thuận tiện.

Hệ thống biển báo đường bộ trên đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã được lắp đặt đầy đủ, bảo đảm hướng dẫn người tham gia giao thông an toàn.

Đập dâng có cống ngăn sông 19 khoang với tổng bề rộng gần 720m.

Công trình có phần cầu và đường dài 1,4km, trong đó cầu dài hơn 970m.

Mỗi khoang rộng gần 38m, có cửa van phẳng vận hành lên xuống bằng hệ thống xi lanh thủy lực, được điều khiển tự động bằng thiết bị hiện đại.

Các cửa van được đóng mở theo từng điều kiện thực tế và có chức năng xả đáy để đảm bảo tiêu thoát lũ vào mùa mưa.

Đập dâng còn có 4 khoang tràn kiểu phím piano; đường cá đi rộng 5m để các loài thủy sản di chuyển từ thượng lưu xuống hạ lưu và ngược lại.

Đập dâng tạo trục kết nối trực tiếp từ đường Trường Sa (bờ nam) qua sông Trà Khúc sang đường Hoàng Sa (bờ bắc).

Dòng xe lưu thông trên đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Nhà điều hành đập dâng rộng 2.145m2.

Việc thông xe qua đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc dịp Tết Nguyên đán mang lại niềm vui cho người dân sinh sống dọc hai bờ sông và các khu vực lân cận.

Cầu có nhiều điểm dừng chân giúp người dân ngắm cảnh sông Trà Khúc.

Cầu trên đập dâng không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ sông Trà Khúc, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, mà còn góp phần làm cảnh quan ven sông thêm khang trang.