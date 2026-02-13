Cầu giao thông thuộc dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vừa chính thức thông xe, phục vụ người dân đi lại trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.
Ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi chính thức thông xe qua đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.
Dự án có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng, được phê duyệt năm 2018 và khởi công giữa năm 2019. Đây là công trình trọng điểm, mang tính đa mục tiêu, kết hợp thủy lợi và giao thông.
Phần cầu, đường qua đập dài khoảng 1,4km, nối đảo Ngọc với xã An Phú (bờ nam) và phường Trương Quang Trọng (bờ bắc). Khi công trình được đưa vào khai thác, đoạn hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16km có tất cả 7 cầu đường bộ, tăng cường kết nối trung tâm và mở rộng không gian phát triển ven sông.
Trước đó, ngày 16/1, tại buổi thị sát hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư rà soát kỹ các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị phương án vận hành thử nghiệm đập dâng trong năm 2026, đảm bảo công trình phát huy hiệu quả đầu tư, cải thiện cảnh quan sông Trà Khúc và chỉnh trang diện mạo đô thị trung tâm.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 97%. Riêng hạng mục cầu và đường đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe phục vụ người dân trong dịp Tết.