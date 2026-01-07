Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) là công trình giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) 2.400 tỷ đồng. Khởi công từ cuối tháng 3/2022, dự án có tổng chiều dài hơn 7,7km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.

Công trình gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, đóng vai trò kết nối liên hoàn các tuyến đường ven biển, phục vụ phát triển hạ tầng, du lịch, đô thị của TP Huế.

Ghi nhận ngày 6/1, sau gần 4 năm khởi công, hiện cầu vượt cửa biển Thuận An đã hoàn thành. Phần đường dẫn lên cầu đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện.

Dự kiến đến quý 2 năm 2026, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Hình ảnh cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung sau gần 4 năm thi công:

Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm và cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, với nhịp lớn nhất dài 218m. Điểm nhấn của công trình là hai tháp chữ A cùng hệ thống dây văng.

Cầu dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe. Các nhịp chính rộng 23,5m.

Mặt cầu được thảm nhựa bằng phẳng, hệ thống lan can, vạch kẻ đường giao thông cơ bản hoàn thiện.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ đóng vai trò kết nối liên hoàn các tuyến đường ven biển, phục vụ phát triển hạ tầng, du lịch, đô thị của TP Huế.