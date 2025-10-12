Một trong những nguy cơ khiến người dùng bị lừa đảo trên mạng hiện nay chính là các cuộc gọi giả mạo khuôn mặt thông qua công nghệ Deepfake.

Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các đoạn video với hình ảnh khuôn mặt nhân vật giống hệt như hình ảnh người dùng muốn giả mạo.

Từ một công nghệ phục vụ giải trí nay những kẻ lừa đảo, tung tin giả đã ứng dụng Deepfake vào các chiêu trò của mình, tạo nên một cách thức lừa đảo mới vô cùng hiểm độc.

Tính năng phát hiện giả mạo khuôn mặt thông qua công nghệ Deepfake trên Honor Magic V5. Ảnh: Lê Mỹ

Theo đó, thông qua các ứng dụng OTT (cung cấp nội dung hình ảnh, tin nhắn, gọi điện như Viber, Zalo, Messenger...), kẻ xấu có thể thực hiện cuộc gọi thoại, thậm chí cả video với giọng nói, hình ảnh là của người thân, người quen, sếp... khiến người nhận rất khó phân biệt thật giả và sập bẫy lừa đảo cuộc gọi Deepfake.

Tại Việt Nam, nhiều nạn nhân đã mất số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo từ chiêu trò sử dụng cuộc gọi video Deepfake.

Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo và hướng dẫn người dùng kiểm tra, nhưng thực tế vẫn rất khó phân biệt được hình thức giả mạo khuôn mặt này một cách nhanh chóng, nên vẫn bị kẻ xấu chiếm đoạt mất tiền.

Đây cũng là vấn đề được các hãng smartphone trên thế giới quan tâm, nhất là khi tính năng AI ngày càng được đưa vào rộng rãi trên các dòng điện thoại từ tầm trung đến cao cấp.

Honor Magic V5 vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Honor đã trở thành hãng điện thoại đầu tiên đưa tính năng phát hiện giả mạo AI (AI Deepfake Detection) do chính hãng phát triển lên chiếc điện smartphone gập Honor Magic V5, để giúp cảnh báo các cuộc gọi video có sử dụng AI giả gương mặt, tránh lừa đảo.

Tính năng này hỗ trợ các ứng dụng OTT như Facebook Messenger, Zalo, Viber, Google Meet... với thời gian nhận diện 3 giây.

Cụ thể, khi các đối tượng lừa đảo thực hiện các cuộc gọi video thông qua các ứng dụng OTT kể trên, smartphone sẽ đưa ra thông báo: “Phát hiện làm giả siêu thật.

Cung cấp tham chiếu cho biết liệu khuôn mặt giả mạo có đang được sử dụng trong cuộc gọi video hay không”. Khi người dùng chọn tính năng này, chỉ 3 giây sau, trên cuộc gọi sẽ hiện lên dòng chữ thông báo người gọi tới có thực hiện hoán đổi khuôn mặt (giả mạo) hay không.

Honor Magic V5 ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 10/10 vừa qua. Đây là smartphone gập mỏng nhất hiện nay chỉ 8,8mm; đồng thời chiếc smartphone này còn gây chú ý với dung lượng pin lên tới 5.820mAh.