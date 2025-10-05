Một trong số đó là mẫu điện thoại gập ba (tri-fold), trong khi mẫu còn lại - vừa được hãng bắt đầu “nhá hàng” - sẽ là sản phẩm độc quyền của Samsung tại thị trường Trung Quốc.

Theo thông tin rò rỉ, thiết bị này sẽ mang tên Samsung W26, được công bố chính thức vào ngày 11/10, và nhiều khả năng phát triển dựa trên dòng Galaxy Z Fold 7 - tương tự cách mà các mẫu W24 và W25 dựa trên các thế hệ Fold trước đó.

Hình ảnh "nhá hàng" điện thoại gập mới của Samsung. Ảnh: Samsung

Hình ảnh teaser cho thấy thiết bị sở hữu thiết kế sang trọng với tông màu đen và đỏ, khung viền mạ vàng, giữ nguyên phong cách cao cấp vốn có của dòng W.

Về phần cứng, Samsung W26 được cho là trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM lên đến 16GB, bộ nhớ trong tối đa 1TB, chạy One UI 8.0 và được hứa hẹn hỗ trợ cập nhật Android trong 7 thế hệ.

Máy có thể đi kèm màn hình ngoài OLED 6,5 inch, màn hình chính gập OLED 8 inch, cảm biến vân tay cạnh bên, khung Enhanced Armor Aluminum và chuẩn kháng bụi nước IP48.

Về camera, thiết bị dự kiến sở hữu camera chính 200MP có chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 12MP, camera tele 10MP zoom quang học 3x (OIS), cùng hai camera selfie 10MP ở màn hình ngoài và trong.

Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, NFC, cổng USB 3.2 Type-C, và loa kép stereo. W26 nhiều khả năng có pin 4.400mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W có dây và sạc không dây 15W.

Với thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ và định vị cao cấp, Samsung W26 tiếp tục củng cố hình ảnh của hãng tại Trung Quốc – thị trường điện thoại gập đang phát triển nhanh nhất thế giới.

(Theo Sam Mobile)