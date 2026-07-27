Sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22/7 đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược smartphone màn hình gập của Samsung.

Thay vì chỉ cung cấp một mẫu Galaxy Z Fold như suốt bảy thế hệ trước, hãng công nghệ Hàn Quốc chính thức chia dòng sản phẩm thành hai phiên bản riêng biệt với định hướng sử dụng khác nhau.

Ở phân khúc cao cấp nhất là Galaxy Z Fold 8 Ultra với giá khởi điểm 2.099,99 USD, kế nhiệm trực tiếp Galaxy Z Fold 7.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 có giá từ 1.899 USD, còn Galaxy Z Flip 8 được bán với mức 1.199,99 USD.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 bản rộng và Flip 8, đặt cạnh nhau. Ảnh: PhoneArena

Cả ba thiết bị sẽ chính thức lên kệ từ ngày 7/8, chỉ ít tuần trước khi Apple được dự đoán ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9.

Điều này khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường smartphone gập trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Galaxy Z Fold 8 Ultra xứng đáng với tên gọi Ultra

Điểm khác biệt lớn nhất của Galaxy Z Fold 8 Ultra không nằm ở ngoại hình mà đến từ những thay đổi về phần cứng.

Dung lượng pin được nâng từ 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7 lên 5.000 mAh, tương đương mức tăng khoảng 14%.

Điều đáng chú ý là Samsung vẫn duy trì được thân máy mỏng hơn thay vì phải đánh đổi bằng thiết kế dày cộm như nhiều thế hệ trước.

Khả năng sạc nhanh cũng được cải thiện đáng kể khi công suất tăng từ 25W lên 45W. Theo Samsung, thiết bị có thể sạc khoảng 67% pin chỉ sau gần 30 phút.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có pin 5.000 mAh. Ảnh: PhoneArena

Đây cũng là lần đầu tiên Samsung xác nhận sử dụng pin silicon-carbon trên dòng điện thoại gập mới.

Công nghệ này đã được nhiều hãng smartphone Trung Quốc áp dụng trong vài năm gần đây nhờ khả năng tăng mật độ năng lượng mà không làm tăng kích thước viên pin.

Galaxy Z Fold 8 Ultra sở hữu màn hình chính kích thước 8 inch với mật độ điểm ảnh đạt 422 ppi, cao hơn đáng kể so với khoảng 368 ppi của thế hệ trước.

Ở hệ thống camera, Samsung trang bị cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP hoàn toàn mới cùng camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x.

Máy có độ mỏng chỉ 4,1mm khi mở hoàn toàn, trọng lượng 215g và được gia cố bằng cấu trúc màn hình sử dụng vật liệu titan để tăng độ bền.

Một chi tiết cũng cần làm rõ là những tin đồn trước đây về màn hình trong đạt mật độ 500 ppi đã không trở thành hiện thực.

Thông số chính thức là 422 ppi. Dù thấp hơn kỳ vọng, đây vẫn là bước tiến đáng kể so với thế hệ trước.

Có nên nâng cấp nếu đã sở hữu một chiếc điện thoại gập?

Với những người đang sử dụng Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 8 Ultra được xem là bản nâng cấp đáng cân nhắc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, lý do chính không phải ở thiết kế mà nằm ở thời lượng pin dài hơn và tốc độ sạc nhanh hơn.

Nếu đang dùng Galaxy Z Fold 6 hoặc các thế hệ cũ hơn, khoảng cách về hiệu năng, màn hình, camera và pin còn lớn hơn, khiến việc nâng cấp trở nên hợp lý hơn.

Trong trường hợp phân vân giữa Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8 để tiết kiệm khoảng 200 USD, người dùng cần hiểu rõ sự đánh đổi.

Galaxy Z Fold 8 chỉ nặng 201g, trở thành mẫu Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ trước đến nay.

Thiết bị sở hữu màn hình tỷ lệ 4:3 rộng rãi, mang lại trải nghiệm xem video và chơi game tốt hơn. Tuy nhiên, máy chỉ có cụm camera kép 50MP, không còn camera tele và dung lượng pin giảm xuống còn 4.800 mAh.

Đối với người dùng iPhone 17 Pro Max đang cân nhắc chuyển sang điện thoại gập, việc tìm hiểu những gì Samsung đang làm cũng rất đáng giá, đặc biệt khi chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào tháng 9.

Galaxy Z Fold 8 Ultra thực sự dành cho ai?

Thực tế, việc lựa chọn giữa ba mẫu điện thoại mới của Samsung không phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tài chính mà nằm ở nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Galaxy Z Fold 8 Ultra phù hợp với những người thường xuyên làm việc đa nhiệm, chỉnh sửa ảnh, quay video, cần camera tele và mong muốn thời lượng pin tốt nhất.

Galaxy Z Fold 8hướng đến người dùng ưu tiên giải trí như xem phim, đọc sách điện tử hay chơi game. Ảnh: PhoneArena

Galaxy Z Fold 8 hướng đến người dùng ưu tiên giải trí như xem phim, đọc sách điện tử hay chơi game trên màn hình lớn nhưng vẫn muốn một thiết bị nhẹ và dễ cầm nắm.

Trong khi đó, Galaxy Z Flip 8 tiếp tục là lựa chọn cho những ai yêu thích một chiếc smartphone có kích thước thông thường nhưng có thể gập lại cực kỳ nhỏ gọn để mang theo.

Có một yếu tố rất ít xuất hiện trong bảng thông số nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng: kích thước khi gập máy.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có chiều ngang chỉ 72,8mm nên cầm khá chắc tay, nhưng chiều cao lên tới 158,4mm khiến việc thao tác bằng một tay, đặc biệt với người có bàn tay nhỏ, vẫn khá khó khăn.

Ngược lại, Galaxy Z Fold 8 gây bất ngờ khi chiều cao sau khi gập chỉ còn 123,9mm, thấp hơn khoảng 35mm so với bản Ultra.

Điều này giúp người dùng dễ chạm tới toàn bộ màn hình phụ bằng một tay, dù phải đánh đổi bằng thân máy rộng hơn, đạt 81,9mm.

Yếu tố này còn đặc biệt quan trọng với nhiều phụ nữ, bởi phần lớn quần áo nữ có túi rất nhỏ hoặc thậm chí không có túi.

Một chiếc điện thoại ngắn hơn, dễ bỏ vào túi xách cỡ nhỏ sẽ mang lại sự tiện lợi rõ rệt trong sử dụng hàng ngày.

Kể từ khi điện thoại gập xuất hiện vào năm 2019, lời hứa lớn nhất của dòng sản phẩm này luôn là mang đến màn hình lớn nhưng vẫn dễ mang theo.

Với trọng lượng chỉ 201g cùng thiết kế mới, Galaxy Z Fold 8 đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó.

Đồng thời, việc Samsung tách dòng Fold thành ba sản phẩm riêng cũng cho thấy hãng đã bắt đầu thiết kế điện thoại theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng nhóm khách hàng, thay vì cố tạo ra một mẫu máy phù hợp với tất cả.



(Theo PhoneArena, Macworld)