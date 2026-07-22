Galaxy Z Fold8 là thế hệ smartphone gập nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung với trọng lượng 201g, dù vẫn mang viên pin dung lượng 4.800 mAh. Thiết bị ứng dụng cấu trúc màn hình Flex Titanium mới - kết hợp giữa màng hợp kim và tấm titanium - giúp giảm độ dày, tăng khả năng chịu lực va đập và làm mờ nếp gập màn hình.

Màn hình phụ bên ngoài sử dụng tỷ lệ 10:16 cho các tác vụ sử dụng một tay, trong khi màn hình chính bên trong đạt độ sáng tối đa 3.000 nits, phủ lớp chống phản chiếu và tích hợp công nghệ Vision Booster hỗ trợ hiển thị ngoài trời.

Galaxy Z Fold8 là thế hệ smartphone gập nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung.

Thiết bị trang bị cụm camera kép độ phân giải 50MP cho cả góc rộng và siêu rộng, đi kèm các tính năng hỗ trợ quay phim như quay song song camera trước - sau (Dual Recording) và tự động bám đuổi canh khung chủ thể (My FanCam).

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 lại nằm ở màn hình bên trong.

Tỷ lệ 4:3 thay đổi cách hiển thị nội dung

Hiện nay, phần lớn người dùng smartphone để đọc tin tức, lướt mạng xã hội và theo dõi các nội dung kết hợp giữa văn bản và hình ảnh. Hầu hết điện thoại thông minh dạng thanh sử dụng màn hình tỷ lệ 19.5:9 hoặc 20:9 - thiết kế tối ưu cho việc cầm nắm bằng một tay nhưng giới hạn số lượng dòng chữ hiển thị theo chiều dọc.

Ở thế hệ Z Fold8, Samsung điều chỉnh màn hình gập bên trong kích thước 8 inch sang tỷ lệ gần 4:3. Khi mở rộng hoàn toàn, diện tích hiển thị tương đương một máy tính bảng cỡ nhỏ. Tỷ lệ này giúp tăng số lượng dòng văn bản và kích thước hình ảnh hiển thị trong một khung hình, giảm tần suất cuộn trang khi đọc các bài viết dài.

Đối với các ứng dụng video như YouTube, phần không gian trống ở tỷ lệ 4:3 được tận dụng để hiển thị song song cột bình luận hoặc danh sách đề xuất bên cạnh màn hình phát. Samsung cũng tích hợp Galaxy AI vào Galaxy Z Fold8 nhằm hỗ trợ tóm tắt văn bản, dịch thuật và tra cứu thông tin trực tiếp ngay trên trang web hoặc mạng xã hội.

Kết hợp với màn hình tỷ lệ 4:3 và khả năng chia đa nhiệm 2-3 cửa sổ, thiết bị tối ưu hóa công việc ghi chú, đọc tài liệu và xử lý dữ liệu cho nhóm người dùng chuyên nghiệp như nhà báo hay người làm truyền thông.

Tính toán của Samsung trước các đối thủ lớn

Chiến lược này đánh dấu sự dịch chuyển của Samsung từ cuộc đua thông số thuần túy (chip, sạc, camera) sang tối ưu trải nghiệm đọc, làm việc và sáng tạo nội dung. Sự đầu tư toàn diện từ thiết kế gập, Galaxy AI đến hệ thống camera cho thấy dòng Fold đang được định vị là át chủ bài của hãng trong việc duy trì vị thế ở phân khúc điện thoại gập cao cấp, trước áp lực cạnh tranh từ các đối thủ Android Trung Quốc cũng như kịch bản Apple có thể tham gia thị trường thiết bị gập trong tương lai.

Tuy nhiên, mẫu flagship gập của hãng điện tử Hàn Quốc vẫn đối mặt với một số rào cản kỹ thuật và thương mại. Dù đã được cải tiến, kích thước và trọng lượng của máy vẫn lớn hơn đáng kể so với smartphone dạng thanh truyền thống, gây mỏi tay nếu cầm đọc trong thời gian dài.

Về tối ưu hóa phần mềm, một số ứng dụng bên thứ ba vẫn chưa được tùy chỉnh hoàn toàn để tương thích mượt mà với giao diện màn hình tỷ lệ 4:3 vẫn là những rào cản này khiến Z Fold8 khó tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng.